Peso Pluma- de 26 años de edad- triunfa a nivel internacional al posar a lado de Anna Wintour en la Fashion Week de Nueva York.

En Instagram, Peso Pluma se robo las miradas al compartir su paso por el prestigioso evento de moda junto a la ex editora de Vogue, Anna Wintour.

Peso Pluma triunfó en la Fashion Week de Nueva York junto a Anna Wintour

Peso Pluma se posicionó entre las tendencias principales tras su paso como el primer mexicano embajador de la Fashion Week de Nueva York

A través de Instagram, Peso Pluma compartió imágenes de su llegada a la inauguración de la Fashion Week de Nueva York junto con su novia Kenia Os.

Peso Pluma en la Fashion Week de Nueva York (Instagram @pesopluma / Instagram @pesopluma)

En una de las fotografías publicadas por Peso Pluma sorprendió al posar a lado de Anna Wintour y otros diseñadores de renombre durante el prestigioso evento.

Peso Pluma optó por la elegancia y la sofisticación al lucir un conjunto de pantalones y una camisa abotonada negra para la Fashion Week de Nueva York.

Con su característico estilo Anna Wintour deslumbro con un vestido y gabardina larga de piel en color beige.

La foto de Peso Pluma con Anna Wintour en la Fashion Week de Nueva York reafirma su influencia dentro del mundo de la moda de lujo.

Peso Pluma fue nombrado como primer embajador del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) para esta edición de Fashion Week de Nueva York

Peso Pluma y Kenia Os lucen espectaculares en la Fashion Week de Nueva York

Peso Pluma estuvo acompañado de su novia Kenia Os durante su paso como embajador de Fashion Week de Nueva York.

Kenia Os y Peso Pluma, quienes se han consolidado como una de las parejas favoritas arrasaron durante la inauguración de Fashion Week de Nueva York.

Peso Pluma y Kenia Os optaron por coordinar atuendos elegantes en color negro, lo que deslumbro durante el evento de moda.

En las fotos se puede ver que Peso Pluma y Kenia Os se encuentran disfrutando de su romance.