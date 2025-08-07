Peso Pluma -de 26 años de edad- y Kenia Os se vuelven virales en TikTok al compartir un video dándose de almohadazos, pero lo único que se preguntan los usuarios es si existe la ‘higuana’.

A través de las redes sociales, Peso Pluma y Kenia Os -de 26 años de edad- no han dudado en presumir su amor, demostrando que tienen una relación sólida.

Cada vez son más los momentos que comparten juntos Peso Pluma y Kenia Os en sus redes sociales, dejando ver más detalles de su relación.

Sin embargo en esta ocasión, Peso Pluma y Kenia Os sorprendieron a sus seguidores a sumarse a un nuevo trend y no dudaron en darse almohadazos.

Esto luego de que Peso Pluma y Kenia Os jugaron con un filtro en el que les aparecía una letra en la frente y tenían que mencionar un animal con esa letra.

Uno de los momentos más virales es cuando a Kenia Os le toca la letra ‘H’ y no atina más que decir iguana.

Esto provocó una risa de Peso Pluma, quien no dudó en darle un almohadazo a Kenia Os por haberse equivocado.

Y es que a Peso Pluma ya le había tocado esa letra y acertadamente respondió hipopótamo.

“Yo y las higuanas”, “Pero si higuana la dijo bien”, “Cómo que iguana con h Guadalupeeeee”, “Las higuanas”, “La iguana:Ella juraaaa”, se puede leer en las redes sociales.

Kenia Os y Peso Pluma (@keniaos)

En el video de TikTok, Kenia Os reconoció que en ese momento no se mostró con un gran intelecto ya que se encontraba “pedita”.

De esta manera, Kenia Os se justificó por haber dicho iguana cuando le tocó la letra ‘H’.

Más allá de si existe o no la ‘higuana’, el video de Peso Pluma y Kenia Os se viralizó en TikTok.

Y es que Peso Pluma y Kenia Os mostraron la gran conexión que hay entre ellos, dejando ver que si se encuentran enamorados.

Sin embargo, Peso Pluma y Kenia Os también se llevaron fuertes almohadazos aprovechando el trend.