Peso Pluma -de 26 años de edad- se quedó con el perro que alguna vez le regaló a su ahora exnovia, Hannah Howell.

Por si fuera poco, Kenia Os -de 26 años de edad- compartió un video en el que se le muestra conviviendo directamente con el canino.

Video muestra que perro de Hannah Howell convive con Kenia Os

Fue por medio de su cuenta de TikTok que Kenia Os compartió un romántico video jugando con Peso Pluma.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención fue que el perrito que alguna vez fue de Hannah Howell estaba con ellos.

Kenia Os y Peso Pluma (TikTok | Capturas de video)

A lo largo del video, Kenia Os y Peso Pluma juegan a decir nombres de animales con la letra que les muestra un filtro de TikTok.

De no decir un nombre rápidamente o decirlo mal, la otra parte puede soltar un almohadazo.

En todo momento el perro también se muestra juguetón con la pareja.

Este lomito se integraba con mucha naturalidad a la dinámica, siendo que en repetidas ocaciones se acercaba a los cantantes o mordía las almoahadas.

Por lo que queda comprobado que Peso Pluma se quedó con el perro de Hannah Howell y que Kenia Os lo conoce a la perfección.

Incluso más allá del canino, el video de la cantante generó todavía más comentarios en torno a la feliz pareja.

Ya que usuarios de la red social, y fans de Kenia Os y Peso Pluma, concordaron en que la pareja jamás se había visto tan plena y feliz.

@keniaos JADJSJAJSJSJSJJDJA una disculpa por mi intelecto estaba pedita ♬ sonido original - KeniaOs

El drama entre Peso Pluma y Hannah Howell por el perro que regaló el cantante

Fue en septiembre de 2024 cuando Peso Pluma y Hannah Howell terminaron tras un mes de relación.

Pese al poco tiempo del noviazgo, la relación terminó con una serie de escándalos.

La modelo fue quien declaró haber sufrido daños físicos por parte del cantante, describiendo a Peso Pluma como “un ser repugnante“.

Además de señalamientos de infidelidad, también dio a conocer que el cantante le exigió la devolución del perro que le había regalado.

Siendo que Hannah Howell denunció que Peso Pluma jamás cuidó del perro cuando ambos lo tuvieron.