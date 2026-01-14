Erik Rubín reacciona al noviazgo de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

Ante el romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, Erik Rubín compartió una publicación que habría sido tomada como una indirecta a su ex.
A través de su cuenta de Instagram, Erik Rubín compartió un par de fotografías que se habría tomado en sus recientes vacaciones a la Polinesia Francesa.
En ellas se dejó ver muy feliz y las acompañó con el mensaje: “Que sea un gran año”.
Erik Rubín también dejó su nuevo look y es que tomó la decisión de pintarse el cabello de color rubio.
Sin embargo, no ha sido la única publicación que ha compartido Erik Rubín y es que en sus Instagram Stories se ha dejado ver jugando con su perrito.
Tras su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín han mostrado tener una relación cercana
Aunque no mencionó directamente a Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, muchos han tomado estas imágenes como una respuesta a la nueva relación de su ex.
Erik Rubín y Andrea Legarreta estuvieron casados por más de 20 años y tienen en común a sus hijas Mía y Nina.
Tras confirmar su ruptura en febrero del 2023, Erik Rubín y Andrea Legarreta se han dejado ver muy unidos y es que es común verlos en diferentes eventos juntos.
Erik Rubín y Andrea Legarreta han dejado en claro que siguen manteniendo una buena relación por el bienestar a sus hijas.
A tres años de su separación de Andrea Legarreta, Erik Rubín ha sido vinculado sentimentalmente a algunas mujeres, pero nunca ha confirmado una nueva relación.