Pati Chapoy y Gloria Trevi siguen de pleito tras más de 15 años y la conductora de Ventaneando no cree que sea algo con solución inmediata.

Aunque se rumoraba que el conflicto legal entre Pati Chapoy de 76 años de edad y Gloria Trevi podía acabar pronto, la conductora lo negó todo, pero dio una fecha aproximada a la sentencia.

Pati Chapoy da fecha para que pleito con Gloria Trevi termine

La conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, habló con prensa en un encuentro mostrado por Edén Dorantes, donde argumentó su demanda con Gloria Trevi de 57 años de edad.

Pese a que se rumoraba que el pleito legal podría acabar pronto pues se decía que este octubre 2025, Pati Chapoy lo negó todo.

Siendo totalmente frontal a su respuesta, la conductora de Ventaneando dijo “no” a que la sentencia se vaya a dar en octubre 2025 apuntando que la fecha aproximada podría ser en dos años, es decir, 2027.

Pati Chapoy recordó que no solo es ella quien está en la demanda con Gloria Trevi sino otras personas más a quien decidió omitir.

Esta demanda que inició Gloria Trevi fue interpuesta en Estados Unidos y bajo el argumento de difamación.

Pati Chapoy cree que Gloria Trevi debe asumir la consecuencia del clan con Sergio Andrade

La conductora de TV Azteca, Pati Chapoy, habló del tiempo en que se resolverá la demanda que Gloria Trevi le puso, pero también mandó un claro mensaje a las acciones de la cantante.

Más allá de la difamación, la periodista aseguró que lo que ella hizo fue “comunicar” lo que estaba pasando en el clan de Sergio Andrade, negando que haberle hecho daño a la cantante.

Gloria Trevi, cantante. (@GloriaTreviOficial)

Incluso, explicó que a su parecer, “próxima a cumplir 60 años” Gloria Trevi debe asumir la consecuencia de sus actos, más no buscar evadirlos.

“Yo documenté una situación donde salieron si no mal recuerdo cinco delitos (...) ¿tú crees que perjudiqué su carrera? Yo no creo, todos vivimos la repercusión de nuestras propias acciones”. Pati Chapoy, periodista.

Asimismo, Pati Chapoy recordó que Gloria Trevi tiene una demanda en Los Ángeles, California, interpuesta por varias “jóvenes” que fueron reclutadas por el clan que la periodista sigue acusando armó con Sergio Andrade.