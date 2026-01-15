Con una emotiva fotografía, Belinda -de 36 años de edad- se despide de México para poner rumbo a España, donde comenzará las grabaciones de su nueva serie.

En una historia de Instagram, la cantante se dijo melancólica por tener que dejar el país de manera temporal, pero convencida de que este proyecto es importante para su carrera como actriz.

Belinda se despide temporalmente de México (Captura de )

Carlota, la nueva serie de Belinda donde interpretará a Carlota de Habsburgo

Belinda será la protagonista de Carlota, una serie histórica producida por Sony Pictures en la que dará vida a quien fue la única emperatriz de México.

Al ser un proyecto de talla internacional, las grabaciones tendrán lugar en España, Colombia y, por supuesto, nuestro país.

Belinda también estará acompañada por actores internacionales, siendo el español Jaime Lorente quien interpretará a Maximiliano de Habsburgo.

Carlota todavía no tiene fecha de estreno confirmada ; sin embargo, se espera que llegue a plataformas de streaming en algún punto de este 2026.

Belinda (Instagram/@belindapop)

¿Quién fue Carlota de Habsburgo? Belinda llevará a la pantalla su trágica historia

Carlota de Habsburgo fue una una princesa belga que estuvo casada con Maximiliano de Habsburgo.

Tras la intervención francesa se convirtió en Emperatriz consorte del Segundo Imperio Mexicano.

La única emperatriz de México es recordada por haber impulsado una serie de reformas sociales que apoyaron las educación y las artes en el país, pero también por su trágico final.

Tras el fracaso de del Segundo Imperio Mexicano, Carlota de Habsburgo viajó a Europa con la esperanza de conseguir apoyo, pero fue rechazada por el Napoleón III y el Papa.

Su corta edad y el estrés extremo detonaron en ella una crisis mental que la llevó a recluirse el resto de sus días en un castillo y jamás regresó a México.