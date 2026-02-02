Belinda -de 36 años de edad- cambió su icónica imagen rubia que todos conocíamos para la serie “Carlota”.

El nuevo look de Belinda sorprendió a muchos al compartir su cambio en sus historias en Instagram.

Belinda cambió su imagen rubia para su nueva serie “Carlota”

Tras dejar México para grabar la serie “Carlota”, Belinda compartió que cambió su color de cabello a castaño.

Belinda se ha caracterizado por tener una melena rubia, pero de castaña sigue luciendo espectacular.

Belinda cambia de look y ahora es castaña (Instagram/@belindapop)

La cantante hizo un video agradecer el premio que ganó en la categoría Canción del Año en TikTok Awards, pero llamó la atención el color de su cabello.

Belinda conservó el mismo largo de pelo, pero ahora es castaña y lo presumió con un look natural.

En otra foto, Belinda lució el cabello ondulado y con muy poco maquillaje; colocó en la imagen la frase: “New look”.

La también actriz se encuentra en Madrid y ya se está grabando la serie “Carlota” .

Belinda cambia de look para la serie "Carlota" (Instagram/@belindapop)

Belinda gana Canción del Año en los TikTok Awards

El pasado 29 de enero se realizaron los TikToks Awards 2026 y Belinda ganó Canción del Año junto a Tito Double P por La cuadrada.

Belinda no pudo asistir al evento debido a que se encuentra en España grabando la serie “Carlota”, pero agradeció el premio a través de un video.

“Muchísimas gracias a los premios TikTok por este premio, ganamos Mejor Canción de Año con Tito Double P, gracias todos", expresó Belinda en Instagram.

Belinda agradeció a sus fans por votar por ella en los TikTok Awards 2026: “Les mando muchos besos desde Madrid”.

La carrera de Belinda sigue en ascenso, pues además de lanzar su álbum Indómita en 2025, tuvo gran éxito con su actuación en Mentiras: La serie y en la obra de teatro del mismo nombre.