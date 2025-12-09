Belinda -de 36 años de edad- participa en una campaña turística de Zacatlán, Puebla y muestra la belleza del Pueblo Mágico.

Zacatlán busca mostrar su riqueza natural y cultura de la mano de Belinda, quien protagonizó un video para mostrar el municipio.

Belinda participa en campaña turística para promocionar Zacatlán

Zacatlán lanzó una nueva campaña turística con Belinda como imagen, quien muestra la riqueza natural, cultural y gastronómica del Pueblo Mágico.

En primer plano se ve a Belinda y en una segunda toma se muestran escenarios de la naturaleza que rodea a Zacatlán, ubicada en la Sierra Norte de Puebla.

Belinda recorrió distintos sitios emblemáticos de Zacatlán como:

Mirador de Cristal de la Barranca

Museo de relojes Centenario

Reloj Floral

Kiosko de Zacatlán

Parroquia de San Pedro y San Pablo

Exconvento

Vitromurales del Paseo de la Barranca

Cascadas de Tulimán

Barranca de los Jilgueros

El video turístico de Zacatlán también muestra la extensa variedad gastronómica del lugar.

Belinda narra durante el video las cualidades de Zacatlán, mientras posa en los lugares más destacados del municipio poblano.

“Hay lugares que se visitan y otros que se sienten. Zacatlán es de esos que se quedan en el alma. Donde cada momento se transforma en un recuerdo inolvidable” Belinda

El video promocional de Zacatlán cierra con: “Puebla, el latido de México”, en voz de Belinda.

Belinda protagoniza video promocional de Zacatlán, Puebla (Especial)

Belinda promueve a Puebla desde inicios de 2025

En febrero de 2025, Belinda fue captada en distintas zonas de Puebla, ya que forma parte del proyecto Canas al Aire.

Este proyecto es una película que exalta la historias de las abuelas y muestra la riqueza de los poblados que conforman el estado.

“Canas al Aire” se estrenará en agosto de 2026 y se sabe que Belinda acudió a diversas locaciones ubicadas a lo largo de Puebla.

Belinda estuvo grabando el promocional turístico de Zacatlán en febrero y fue lanzado a finales de 2025.

Además, grabó en otros municipios de Puebla como Cuetzalan y Atlixco.

Belinda también grabó su video de “La cuadrada” en la Exhacienda de Chautla, junto a Tito Doble P.