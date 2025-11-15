Una nueva foto de Víctor Manuel Álvarez Puga fue revelada y sería la que le fue tomada tras ser detenido por el gobierno de Estados Unidos por su situación migratoria.

Cabe mencionar que Víctor Álvarez Puga tenía programada una audiencia ante la corte migratoria de Estados Unidos para el 12 de noviembre; sin embargo, esta fue pospuesta.

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es detenido en Estados Unidos. (Michelle Rojas/SDPNoticias)

La foto de Víctor Álvarez Puga tras ser detenido en Estados Unidos

El medio Pie de Nota reveló la foto policial de Víctor Álvarez Puga, quien aún se encuentra detenido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Pese a que Víctor Álvarez Puga tiene órdenes de aprehensión activas en México y una ficha roja de búsqueda en la Interpol, el empresario fue detenido porque su visa estaba vencida.

De acuerdo con la información, Víctor Álvarez Puga fue detenido en septiembre de 2025 por autoridades migratorias y llevado al centro de detención Krome North, en Miami, Florida.

La foto de Víctor Álvarez Puga tras ser detenido en Estados Unidos (Pie de Nota)

Cabe mencionar que Víctor Álvarez Puga enfrenta varios delitos en México, entre ellos:

Lavado de dinero

Crimen organizado

Desvío de fondos públicos

Se espera que durante los primeros días de diciembre de 2025, un juez de Estados Unidos determine la situación migratoria de Víctor Álvarez Puga, ya que apeló la orden de regresar a México.