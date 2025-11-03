Medios señalan que Inés Gómez Mont -de 42 años de edad- está vendiendo su mansión ubicada en Villa Pinecrest, lujosa comunidad ubicada en Florida, a pocas semanas de la detención de Víctor Álvarez Puga.

Víctor Álvarez Puga -de 50 años de edad- fue detenido en Estados Unidos el 24 de septiembre de 2025 en un operativo conjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Inés Gómez Mont oferta su mansión en 9.1 millones de dólares

La conductora mexicana Inés Gómez Mont ha puesto a la venta una lujosa mansión ubicada en Pinecrest, una exclusiva zona al sur de Miami, tras la detención de su esposo.

La propiedad fue adquirida en agosto de 2021 por 6.3 millones de dólares y ahora se oferta por 9.1 millones, reflejando una posible ganancia cercana a tres millones.

Inés Gómez Mont, conductora. (Isaac Esquivel Monroy / Cuartoscuro)

Ubicada en Rolling Road, dentro de Villa Pinecrest, la mansión cuenta con diez habitaciones, ocho baños, piscina infinita, jacuzzi, cine privado y amplios jardines tropicales de una hectárea.

La compra se hizo mediante la empresa Casa Mía LLC, creada por Gómez Mont en julio de 2021, aunque especialistas destacan que su valor aumentó por la alta demanda en la zona.

La venta fue revelada por el periodista Luis Chaparro en su programa Pie de Nota, coincidiendo con la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga por autoridades migratorias estadounidenses.

Detención del esposo de Inés Gómez Mont desata rumores del paradero de la conductora

La detención de Víctor Manuel Álvarez Puga se debió al vencimiento de su visa de no inmigrante. Ahora enfrenta un proceso migratorio con audiencia de fianza el 12 de noviembre.

Actualmente permanece bajo custodia en el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami, donde autoridades estadounidenses analizan su solicitud de asilo político por supuesta persecución en México.

Durante el operativo, Inés Gómez Mont se encontraba en la residencia junto a sus seis hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses, lo que impidió su detención inmediata por “razones humanitarias”.

Sin embargo, enfrenta un proceso paralelo por presuntas irregularidades migratorias, mientras reportes sugieren que la conductora podría haberse trasladado a Dubái tras el arresto de su esposo.

Analistas apuntan que la venta de la mansión en Pinecrest podría relacionarse con un intento de liquidar activos ante investigaciones judiciales en México y Estados Unidos.