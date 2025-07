Paola Durante -de 50 años de edad- revela que Jorge Gil regresó a la CDMX por una demanda, pero lamenta que “les siga haciendo daño”.

La reaparición de Jorge Gil en los medios a más de 20 años de la muerte de Paco Stanley tiene un motivo, el cual lamenta Paola Durante.

En entrevista con De Primera Mano, Paola Durante habló del regreso de Jorge Gil a la CDMX y la forma en que revivió el caso de Paco Stanley con sus declaraciones.

Paola Durante confirmó que Jorge Gil va a demandará a la serie “¿Quién lo mató?" de Prime Video, donde se habló del homicidio de Paco Stanley.

“Me impactó verlo también, porque a mí mi hermano me había dicho que estaba mal y a parte todo mundo lo estaba buscando para la serie, para el documental y no lo encontraban por ningún lado. Por ahí me enteré que vino a México a hacer una demanda”

Paola Durante