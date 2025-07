Jorge Gil revivió el asesinato de Paco Stanley asegurando que tiene otra verdad sobre Mario Bezares, de 66 años de edad.

Han pasado 26 años desde la muerte de Paco Stanley pero, Jorge Gil insiste en que Mario Bezares tuvo una actitud sospechosa el día del asesinato del conductor.

Tras varios años alejado de los medios, Jorge Gil tuvo un encuentro con los medios y habló del asesinato de Paco Stanley.

Jorge Gil descartó que el ataque contra Paco Stanley haya sido un intento de robo o secuestro; incluso, insistió en que Mario Bezares podría estar implicado.

El ex colaborador de Paco Stanley mencionó que Mario Bezares nunca salió del baño del restaurante donde asesinaron al conductor.

Tampoco le habló mientras estuvo en el hospital y no volvió a tener comunicación con Jorge Gil.

“Si viví fue para contarlo. Cada quién tiene sus ideas (…) él no me habló ni en el hospital (Mario Bezares) después de eso, no solo no salió del baño, jamás puso un pie”

Jorge Gil