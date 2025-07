Tras años de que Jorge Gil, estuviera alejado de los medios, el periodista reapareció narrando el asesinato de Paco Stanley y salpicando a Mario Bezares, pero Paul Stanley ya reaccionó.

Las declaraciones que Jorge Gil dio para YouTube no pasaron desapercibidas para Paul Stanley de 39 años de edad, luego de que el periodista volvió a narrar los hechos con su padre.

Han pasado 26 años del asesinato de Paco Stanley a los 56 años de edad, en el que Mario Bezares fue embarrado, pero ahora que Jorge Gil volvió a aparecer Paul Stanley le respondió.

La reaparición de Jorge Gil hablando del asesinato de Paco Stanley, llevó a la prensa a buscar a Paul Stanley y quien ya reaccionó para YouTube.

La cara de impacto de Paul Stanley al saber que Jorge Gil reapareció no pudo ser disimulada debido a que tenía años de no saber el periodista testigo del asesinato de su padre.

Paul Stanley llevó a su hija a la tumba de Paco Stanley y no pudo evitar llorar

“No sé la neta, cómo tenía tanto de no saber de Jorge [Gil], ni nada. No, no tenía conocimiento de eso”.

Paul Stanley, conductor.