¿Paola Durante solo busca moche? Revela cuáles fueron sus razones para demandar a ¿Quién lo mató?, la serie de Paco Stanley.

El pasado 24 de mayo se estrenaron dos capítulos de ¿Quién lo mató?, serie que se enfoca en el asesinato de Francisco Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley.

La serie ¿Quién lo mató? de inmediato se convirtió en una de las producciones más vistas de Amazon Prime; sin embargo, también ha generado gran polémica.

Y es que se dio a conocer que Paola Durante -de 49 años de edad- decidió demandar a ¿Quién lo mató? por el uso de su imagen sin su autorización.

Tras el estreno de los primeros dos capítulos, Paola Durante confesó que le hubiera encantado que Belinda -de 34 años de edad- la hubiera consultado para la creación de su personaje.

A unos días del estreno de ¿Quién lo Mató?, serie que revive el caso de Paco Stanley, Paola Durante confesó qué es lo que busca con su demanda.

En entrevista para Ventaneando, Paola Durante reveló que quiere moche de ¿Quién lo mató?, la serie de Paco Stanley.

Paola Durante confesó que no se va a detener con su demanda, pues tiene claro qué es lo que busca con su acción legal.

Y es que Paola Durante puntualizó que tiene el derecho de recibir dinero luego de que se utiliza su imagen.

Paola Durante confesó que ella también desea una parte de las ganancias generadas por esta producción.

En su conversación, Paola Durante dejó en claro que no se encuentra enojada con la producción de ¿Quién lo mató?

Sino que cree es correcto que le den dinero ya que están hablando de ella, no importa si lo hacen bien o mal.

Paola Durante confesó que hubiera estado bien que los productores de ¿Quién lo mató? le hubieran pedido permiso tal y como lo hicieron en el documental de Paco Stanley.

“Si hubiera estado padre que me pidieran autorización, así como me lo pidieron para el documental, que me entrevistaron y me tomaron en cuenta, porque era mi historia”

Paola Durante