El estreno del tráiler de ¿Quién lo mató? a la muerte de Paco Stanley, está dando mucho de qué hablar y nuevamente enciende las luces sobre el nombre de Mario Bezares y Paola Durante.

Parece ser que la causa de muerte de Paco Stanley a los 56 años de edad, nunca dejará de causar controversia y tampoco dejará de embarrar a Mario Bezares y Paola Durante.

Sin embargo, lo que causó indignación del tráiler de ¿Quién lo mató? fue la muestra de una escena donde hacen que Mario Bezares y Paola Durante se besan. Pero ¿es real?

Tanto Mario Bezares -de 65 años de edad- como Paola Durante ya rompieron el silencio sobre lo que pasó en aquel entonces en torno a una relación que se pinta en ¿Quién lo mató?

Tan pronto como se estrenó el tráiler de ¿Quién lo mató? Dio de qué hablar por lo que muestra el adelanto, pero uno de las principales escenas que provocaron controversia fue la de Mario Bezares y Paola Durante.

Así al final del tráiler de ¿Quién lo mató? Hay una escena donde sin contexto, se ve al personaje de Paola Durante y Mario Bezares besarse.

Sin embargo, en cuanto Paola Durante -de 48 años de edad- lo vio, estalló contra Prime Video asegurando que los iba a demandar porque era algo absolutamente falso.

La modelo llamó hasta “hijos de puta” a los productores por querer volverle a manchar su nombre con esta nueva serie de la muerte de Paco Stanley.

Incluso, Paola Durante aseguró que nunca estuvo en la cárcel con Mario Bezares y que hasta ese momento él se comportó como un padre con ella.

“Los voy a demandar, te juro que los voy a demandar, esto nunca pasó (...) hijos de puta (...) Nunca hubo una relación de Mario y mía, cuando estábamos en el reclusorio él me trató como un papá”.

Por otra parte, Mario Bezares fue cuestionado el 18 de abril sobre este tráiler y explotó de la misma forma que Paola Durante, aunque sin insultos.

El conductor y amigo de Paco Stanley aseguró que ¿Quién lo mató? está basado en mero morbo e infamias, pues negó que haya tenido algún romance con Paola Durante.

Incluso, sostuvo lo de Paola Durante diciendo que él siempre la vio como una hija y que era de muy mal gusto que los pusieran en la serie besándose.

Paola Durante habló el 17 de abril, día del estreno del tráiler de ¿Quién lo mató? de una demanda a Prime Video, pero ya cambió de opinión porque está en paz.

Aunque el mismo día del estreno del tráiler Paola Durante arremetió contra la producción, el 18 de abril se mostró más tranquila sobre la demanda que prometió.

La modelo señaló que a pesar de que se enfrenta nuevamente a lidiar con señalamientos cuando se demostró “que yo soy inocente” pensará bien la demanda.

Paola Durante señaló que no puede demandar sin haber visto la serie completa, pues el tráiler solo mostró una escena fuera de contexto.

“Puede ser lo que dijo la procuraduría”, explicó justificando su beso en ¿Quién lo mató? con Mario Bezares.

Por otra parte, señaló que en este momento se siente en paz y no desea desgastarse en demandas, por lo que Paola Durante dejará el tema legal para después.

“Ayer me enojé, me saqué de onda, llevó años limpiando mi imagen de algo que no hice (...) Mario y yo ni siquiera nos llevábamos bien.

He estado trabajando mucho para sanar mi corazón y estar bien, entonces estar en pelea otra vez, no sé, no quiero pelear con nadie”.

Paola Durante, modelo.