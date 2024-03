Se revelan las primeras imágenes de Belinda caracterizada como Paola Durante para la serie de Paco Stanley; pero su apariencia genera burla entre sus seguidores.

En enero del 2023 se dio a conocer que Amazon Prime se encontraba trabajando en una serie sobre el asesinato de Paco Stanley en la que participarían:

Belinda de 34 años de edad

Diego Boneta de 33 años de edad

Luis Gerardo Méndez de 42 años de edad

De inmediato se generó gran controversia y es que Paul Stanley -de 38 años de edad- se mostró en contra al considerar que retratarían como un criminal a Paco Stanley y no hablarían del ídolo que fue su padre.

Luego de toda la controversia generada, por fin se difundieron las primeras imágenes de todo el elenco caracterizado para la serie del asesinato de Paco Stanley que se llamará ‘¿Quién lo mató?’.

Sin embargo, Belinda fue la que recibió más criticas por su caracterización como Paola Durante, de 48 años de edad.

Y es que usuarios no dudaron en burlarse de Belinda por su apariencia como Paola Durante.

Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez estarán la serie de Paco Stanley (Especial)

Esta es la caracterización de Belinda como Paola Durante que ha generado muchas burlas

En junio de 1999, la noticia de la muerte de Francisco Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley, impactó el mundo del espectáculo.

A 24 años de la muerte de Paco Stanley, se dio a conocer que Amazon Prime lanzará una miniserie de seis capítulos sobre el asesinato del conductor.

Roberto Duarte -de 47 años de edad- será el encargado de darle vida a Paco Stanley, pero también contará con las actuaciones de Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez.

Desde que se dio a conocer el desarrollo de esta producción se ha generado gran controversia, sin embargo ha sido hasta ahora que se han difundido las primeras imágenes de los actores caracterizados.

A través de la cuenta de Instagram de la revista Quién se difundieron las imágenes del elenco caracterizado para la serie del asesinato de Paco Stanley.

Sin embargo, quien más ha llamado la atención es Belinda, quien dará vida a Paola Durante.

“Me pusieron prostéticos, brackets, peluca, me pintaron las cejas, me cambiaron absolutamente toda la cara; jamás pensé transformarme así para un proyecto, pero no cabe duda: me encantó”, declaró Belinda para la revista.

En las redes sociales usuarios no han dudado en burlándose de la apariencia de Belinda.

“¿Es parodia? O es algo serio?”, “Belinda se parece a la de y donde están las rubias”, “Parece sketch de La Hora Pico”, “Que mal se ve Belinda en esa foto. Pensé que era parodia”, se puede leer en las redes sociales.

Pero hubo otros que elogiaron a Belinda por dejar a un lado su apariencia para caracterizar un personaje.

“Belinda poniendo su belleza de lado para poder darle vida al personaje”, “Dejar tu belleza de lado para una buena caracterización”, “Me encanta la caracterización”, “Que profesional mi chiquita!”, fueron otros mensajes que recibió.

Así se ven los otros actores caracterizados para la serie del asesinato de Paco Stanley

La caracterización de Belinda no fue la única que se difundió en las redes sociales y ya se descubrió como lucen los principales personajes.

De esta manera ya podemos ver a cómo luce Roberto Duarte interpretando a Paco Stanley.

En otra de las imágenes se puede ver a Luis Gerardo Méndez como Mario Bezares, de 65 años de edad.

También podemos ver a Diego Boneta como Jorge Gil, de edad desconocida.

Y por último vemos a Zuria Vega -de 35 años de edad- como Brenda Bezares, de 55 años de edad.

A estos roles protagónicos se suma la incursión del músico Cha!, bajista de Fobia y Moderatto, quien interpretará a Benito Castro.

Cabe recordar que Humberto Hinojosa se encargará de la dirección, mientras que Pablo Cruz estará al frente de la producción.