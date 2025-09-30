Marianne Gonzaga -de 17 años de edad- señaló a José Said de violentarla durante su noviazgo física y psicológicamente.

Han pasado 7 meses del ataque de Marianne Gonzaga a Valentina Gilabert, de 18 años de edad, y siguen surgiendo detalles turbios sobre el caso.

Marianne Gonzaga acusa a José Said de agredirla física y psicológicamente

El martes 30 de septiembre, Marianne Gonzaga acusó a José Said de violentarla a lo largo de su relación.

Marianne Gonzaga compartió un video en Instagram con capturas de sus conversaciones con José Said, donde la influencer lo acusa de empujarla y ahorcarla.

Incluso, José Said quería convencer a Marianne Gonzaga para que abortara y ambos se reprochaban el no haberse protegido.

José Said negaba en las conversaciones haberle pegado a Marianne Gonzaga, quien lo señaló de ver pornografía y tener fotografías comprometedoras de su mejor amiga.

Marianne Gonzaga también acusó a José Said de no apoyarla durante su embarazo y postparto.

La influencer también compartió un video grabado después de atacar a Valentina Gilabert, donde asegura que José Said salió a reclamarle su chamarra, en lugar de auxiliar a su pareja.

Según Marianne Gonzaga, grabó a José Said el día que apuñaló a Valentina Gilabert porque estaba siendo agresivo con ella.

José Said Becerril, ex novio de Marianne Gonzaga Rodríguez (Instagram marianne_rc / Instagram marianne_rc)

Marianne Gonzaga acusa a José Said de no dejarla convivir con su hija

Tras compartir la supuesta evidencia contra José Said por maltrato, Marianne Gonzaga expresó que nada va a justificar sus acciones contra Valentina Gilabert.

“Nada justifica lo que hice, jamás, porque finalmente fue un delito. Hoy hablo de esto no para revivir el pasado, sino porque no quiero que ninguna mujer vuelva a atravesar un patrón como el mío” Marianne Gonzaga

Marianne Gonzaga menciona que decidió compartir su historia de codependencia con José Said, para que otras mujeres no pasen por los mismo que ella.

“Salir de una relación llena de dependencia es un proceso muy doloroso: llega un punto en el que ya no es amor, sino costumbre… y aun así duele mucho soltar” Marianne Gonzaga

La influencer dice que José Said “fue un detonante” en sus acciones y que él no ha sido juzgado como ella.

Por último, Marianne Gonzaga menciona que no hay restricciones legales que le impidan convivir con su hija.

Pero es José Said quien no le permite estar con su hija, quien tiene un año de edad.