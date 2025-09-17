Valentina Gilabert denunció en TikTok que antes del ataque del pasado 5 de febrero, recibió graves amenazas por parte de Marianne Gonzaga, quien apuñaló a la modelo 14 veces; los detalles.

A través de redes sociales, la modelo Valentina Gilabert mostró algunas capturas de pantalla en las que Marianne Gonzaga la intimidaba y amenazaba de muerte; “dijo que iba a amanecer en bolsa”.

Marianne Gonzaga ‘justifica’ ataque a Valentina Gilabert (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Marianne Gonzaga sí habría amenazado a Valentina Gilabert antes del ataque

El pasado martes 16 de septiembre, Valentina Gilabert publicó un video de poco más de 10 minutos en el que afirmó que Marianne Gonzaga sí la amenazó de muerte, aunque ahora diga que no se acuerda.

Valentina Gilabert compartió imágenes de los mensajes que le envió Marianne Gonzaga y de algunas publicaciones en instagram donde mostraba la casa de la modelo.

Ante esto, Valentina Gilabert aseguró que lo que hizo Marianne Gonzaga fue un “ataque” directo, no un incidente, pues la influencer habría planeado agredirla desde mucho antes.

Valentina Gilabert revela amenazas que recibió de Marianne Gonzaga (Captura de pantalla)

Valentina Gilabert dejará redes sociales tras revelar amenazas de Marianne Gonzaga

Valentina Gilabert pidió a los usuarios en redes sociales y medios que dejen de darle visibilidad a Marianne Gonzaga, pues es alguien “capaz de agredir a otra persona”.

La modelo Valentina Gilabert envió un mensaje directo a Marianne Gonzaga y le pidió que respete las restricciones legales y mostró su deseo de que esta fuera la última vez que hable del tema.

Asimismo, Valentina Gilabert anticipó que se retirará de redes sociales por un tiempo; “a partir de esta publicación solo compartiré cosas que aporten a mi vida o a la de los demás. Estoy cansada de los señalamientos y la revictimización”.

Cabe recordar que la influencer Marianne Gonzaga está acusada de intento de feminicidio contra Valentina Gilabert, a quien tuvo que pagar una compensación por la agresión cometida el pasado 5 de febrero.