Noelia se destapa y afirma que la sensualidad “no es un pecado”, luego de que ha recibido un sinfín de críticas por su posicionamiento frente a sus imágenes eróticas.

La famosa cantante Noelia, lo hizo una vez más. Se reveló contra todo aquel que piense que una mujer no puede enseñar su cuerpo plenamente.

Noelia, la cantante puertorriqueña, una vez más, comenzó a estar en boca de todos, luego de su declaración sobre la sensualidad.

En un post que compartió en Instagram, la también empresaria, aseguró que la sensualidad tiene que ser expresada a plenitud y no tiene porque ser un pecado.

“La sexualidad y la sensualidad no son un pecado, son parte de lo que debemos vivir y disfrutar. Nada me hace más feliz que ser como soy y de vivir en plenitud lo que la vida me dio”.

Noelia, cantante.