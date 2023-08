La voz del Perro Bermúdez estaba destinada a narrar partidos de fútbol, pero en un momento de su vida, la encaminó al rock y hasta fue telonero de The Doors.

Y es que es un dato que el Perro Bermúdez se tiene muy guardadito y aunque ya se lo había platicado a Javier Alarcón, en TikTok apenas lo van descubriendo.

Te compartimos lo que el Perro Bermúdez -de 72 años de edad- contó sobre su desconocida banda de rock y cómo se oía el narrador cantando.

El Perro Bermúdez estaba destinado a ser conocido por su voz, pues hasta tuvo una banda de rock

Hace tres años, Enrique ‘El perro’ Bermúdez, compartió en una plática con su amigo Javier Alarcón -de 60 años de edad-, que tuvo una banda de rock y hasta fue telonero de The Doors

Enrique 'Perro' Bermúdez (Mexsport)

Curiosamente, esta información está comenzando a viralizarse debido al curioso dato de que el Perro Bermúdez pudo haber sido rockero en vez de narrador.

Sin embargo, tienes que saber que no es que haya tenido la gran banda de rock, pues aunque contó que sí le abrieron a The Doors, no llegaron " a ser famosos”.

Asimismo, dijo que lo suyo era cantar, porque no lograba “ni tocar la flauta” y que estuvo con varias bandas de rock formadas en la Colonia del Valle, en la CDMX.

Por otra parte, aseguró que a la fecha le gusta seguir cantando y deleitó entonando ‘Popitos’, la canción de Enrique Guzmán -de 80 años de edad-.

Por otra parte, contó que es amante de The Beatles, aunque en un momento con una de sus bandas le abrió a The Doors.

“Tuve el honor de ser telonero de The Doors en Insurgentes”. El Perro Bermúdez, narrador.

Incluso contó que el abrirle a The Doors en un evento de la CDMX, le dio la oportunidad de poder tomarse un whiskey con Jim Morrison -quien murió a los 27 años de edad-, así como un “subidubi”.

Así se escuchaba el Perro Bermúdez cantando con su banda de rock

El Perro Bermúdez compartió hace unos años que en su juventud fue cantante de una banda de rock y ya tenemos la muestra de su talento.

Aunque tal vez te cueste trabajo matchar el hecho de un “zambombazo” del Perro Bermúdez con un canto rockero, la realidad es que sí tenía buen talento.

Una de las bandas a las que perteneció fue Last Soul Division (LSD) y es de dónde te mostramos cómo cantaba el Perro Bermúdez.