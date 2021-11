Noelia revela quién es el conductor “gordo” con “amante transexual”

La interprete Noelia confesó quién es el conductor “gordo” con “amante transexual” contra el que arremetió en redes sociales.

Hace casi un mes la cantante puertorriqueña Noelia, causó revuelo, tras publicar una imagen acompañada de un texto, en el que expone su opinión con relación a la industria del espectáculo.

Al pie de una fotografía en Instagram, expresó, “El mundo está de cabeza… Debo decir que en cuanto al mundo del espectáculo, todo está de cabeza”, escribió como preámbulo.

La cantante también señaló de infiel a un conductor, cuyo nombre prefirió no mencionar, sin embargo dejó algunas pistas a sus seguidores, “Hay un conductor obeso de espectáculos, que está casado”, expuso la intérprete.

“A parte de su esposa, tiene una amante transexual (Sandra) y nadie se ha atrevido a decir nada”, escribió, “Pero a mi de teibolera, prostituta, bipolar, no me bajaron por años, por eso digo que el mundo está de cabeza”, culminó Noelia.

Noelia arremete contra conductor (@noeliaofficial / Instagram)

Noelia revela quién es el conductor al que señala como infiel

En una entrevista para el programa “Chisme No Like” Noelia habló sobre el bullying que ha sufrido por mas de una década en los medios de comunicación.

Así mismo, reveló que ya se encuentra emprendiendo acción legal en contra del conductor.

Luego de que Elisa Beristain, conductora del programa, le recordara el bullying que sufrió por parte de Lili Estafan y Raul Molina presentadores de “El gordo y la flaca”, Noelia respondió:

“Ellos son parte de todo eso, fueron cómplices, son esas personas que tiran la piedra y esconden la mano”, expresó.

Al cuestionar a Noelia, específicamente sobre Lili Estefan, reveló, “Ella en específico me mandó a callar en la última oportunidad que yo tenía en vivo de denunciar lo que me había pasado, para pedir ayuda”.

Noelia (@noeliaofficial / Instagram)

Elisa Beristain no insistió más a Noelia y le dejó saber que entendía si no podía revelar el nombre del conductor, por la demanda que impuso en su contra, después de esto, la cantante asintió con la cabeza.

“Yo creo que está muy claro lo que dije. La venganza es un plato que se come frío pero es muy dulce”, dijo Noelia, dejando saber indirectamente que se trata de Raúl Molina.

“Estas personas no pueden pensar que pueden hacerle eso a la gente, porque yo soy un ser humano igual que otros, y piensan que nunca se les va a devolver como bumerang”, expuso.

“Yo terminé viviendo en la calle gracias a todas esas personas en el medio que me dieron la espalda”, confesó.

“No solo me dieron la espalda, me dieron el súper empujón al vacío y eso no lo dejaron de hacer de la misma manera y con la misma intensidad en una década”, añadió Noelia.

“Ya me da igual, ya lo que se fue, se fue, ya lo que perdí lo perdí”, dijo la intérprete de “Tú” para concluir.

Mientras tanto, Noelia prepara su regreso de lleno, a la música; reveló que planea retomar al cien por ciento su carrera, el próximo año.