Pati Chapoy prohíbe a Pedro Sola dar entrevistas a otros medios

Pati Chapoy aprovechó para recordar a Pedro Sola que no puede dar entrevistas a otros medios de comunicación sobre su estado de salud.

Luego de que Pedro Sola anunciara su contagio de Covid-19, sus compañeros de programa se pusieron en contacto con él para enviarle saludos y deseos de recuperación.

“No le contestes a nadie que quiera entrevista”, prohibió Pati Chapoy a Pedro Sola.

Durante un enlace en vivo en ‘Ventaneando’, Pedro Sola reapareció tras confirmar su contagio de Covid-19 .

En dicha conversación, Pati Chapoy hizo evidente la exclusividad de sus compañeros con la televisora, al prohibir a Pedro Sola hablar con otros medios.

“Nada más a Ventaneando”, condicionó Pati Chapoy.

Y es que, según reveló el conductor, varios programas de espectáculos lo han llamado para solicitarle una entrevista sobre su estado de salud.

Entre risas, el resto de los conductores bromeó sobre quitarle el teléfono a Pedro Sola para así alejarlo de las televisoras competencia.

Durante la misma transmisión, Pedro Sola dio los primeros detalles sobre su contagio de Covid-19.

Al respecto, dijo que se enteró que era positivo al virus por luego de tener malestares en la garganta.

“Cada que me siento un poco raro, me hago una prueba rápida de Covid para estar seguro. La semana pasada que me ardía un poco la garganta, un amigo doctor me hizo una prueba rápida.”

Pedro Sola