Pedro Sola causó preocupación el fin de semana, al filtrarse que el pasado 6 de agosto dio positivo a Covid-19, información que ha confirmado en ‘Ventaneando’.

Durante su aparición en el programa, vía remota, Pedro Sola tranquilizó a sus fans, revelando que a cuatro días de su diagnóstico, ha tenido síntomas leves de Covid-19.

Ante ello, Pedro Sola aprovechó para destacar cuán importante está siendo para él tener el esquema completo de la vacuna contra el Covid-19.

Pedro Sola contó que la semana pasada sintió un poco de ardor en la garganta, por lo que de inmediato acudió al médico, para hacerse una prueba rápida de Covid-19.

Como estaba por iniciar ‘Ventaneando’, dijo, no esperaron el suficiente tiempo para que la prueba de Covid-19 procesara adecuadamente sus muestras.

Fue así que se quedaron con el resultado inicial que indicó negativo y Pedro Sola acudió como siempre al foro de ‘Ventaneando’ para conducir la emisión del 6 de agosto.

“Como ya ibamos a empezar a hacer el programa, dijo no, salió negativa [la prueba de Covid-19] porque efectivamente tenía la raya de negativa, la puso en el sobre y yo me la eché a la bolsa en lugar de tirarla a la basura. Al día siguiente, que estaba yo en mi cuarto veo el sobrecito, lo saco y veo que tiene una raya tenue por otro lado, entonces busqué en el internet y me di cuenta que significaba que era positivo”

Pedro Sola