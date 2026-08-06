Harry Styles sorprende por su forma de cruzar las calles en la CDMX y no respetar el cruce peatonal: “No eres de hule”.

El cantante británico se encuentra en la CDMX por su gira “Together, together” y ha impresionado a sus fans por lo fácil que se adaptó a la ciudad.

Incluso, Harry Styles no teme cruzar mientras el Metrobús está en movimiento e hizo un picnic en un parque de la Condesa.

Harry Styles sorprende por su forma de cruzar una calle en la CDMX

La estancia de Harry Styles en la CDMX ha dejado diversos momentos cómicos y se volvió viral su forma arrebatada de cruzar las calles.

En uno de los videos se ve a Harry Styles ejercitándose y corriendo una avenida sin importarle que el Metrobús estaba en movimiento.

En otros clips se ve a Harry Styles cruzando en medio de la avenida, sin preocuparse por el constante paso de los autos e incluso pasa frente al Metrobús sin miedo.

Las fans de Harry Styles aseguran que el cantante ya es todo un “chilango”, pues ya cruza las calles sin cuidado y corriendo.

Otros manifestaron su preocupación y hasta mencionaron que cruzaba las calles “como si fuera de hule” y temen por su integridad.

Fans de la CDMX expresaron su pánico a que el Metrobús atropelle a Harry Styles, incluso compartieron sus experiencias con este transporte: “Rsa cosa casi me atropella”, estreso una de las seguidoras del cantante.

Harry Styles ya se adaptó al estilo de vida de la CDMX

Desde que Harry Styles llegó a la CDMX para cumplir con sus 6 conciertos en el Estadio GNP Seguros, se ha vuelto viral por lo rápido que de adaptó.

La primera aparición de Harry Styles fue en la famosa taquería Orinoco y posteriormente se le vio caminando por calles de la Roma.

Harry Styles también sorprendió a sus fans por hacer un picnic improvisado en un parque de la Condesa junto a su novia Zoë Kravitz.