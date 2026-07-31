Hay mucha expectativa por los conciertos de Harry Styles en CDMX, no solo entre los fans, también por su impacto económico para la capital del país.

Se espera que los conciertos de Harry Styles en CDMX, presentados por OCESA en el Estadio GNP Seguros, dejen una derrama económica de alrededor de 3 mil millones de pesos.

Harry Styles (Harry Styles / Facebook)

Conciertos de Harry Styles en CDMX tienen alta expectativa por su derrama económica

De acuerdo con estimaciones de la CANACO, los conciertos de Harry Styles en CDMX generarán una derrama económica entre los 2,550 y los 3 mil millones de pesos.

No solo eso, las previsiones más conservadoras estiman un escenario central de alrededor de 2,800 millones de pesos por los conciertos de Harry Styles en CDMX.

Estas cifras se derivan de análisis de conciertos recientes de artistas internacionales presentados por OCESA en el Estadio GNP Seguros; por lo que se espera una situación similar.

Más tomando en cuenta que Harry Styles tendrá 6 presentaciones, de las cuales la mayoría de ellas están agotadas, y que reunirán entre 378,000 y 390,000 asistentes.

De estos se espera que alrededor del 60% de los asistentes se desplace para asistir a los conciertos, generando una estancia promedio de entre dos y tres noches.

Harry Styles (Instagram/@harrystyles)

¿Cómo se dividirá la derrama económica de los conciertos de Harry Styles en CDMX?

La derrama económica derivada de los conciertos de Harry Styles en CDMX se distribuirá de la siguiente manera:

Hotelería: 350 a 400 millones de pesos

Restaurantes y bares: 250 a 300 millones de pesos

Transporte: 100 a 150 millones de pesos

Comercio y souvenirs: 150 a 200 millones de pesos

Otros servicios: 100 a 150 millones de pesos

Dichas cifras se alcanzarán entre el 31 de julio, fecha del primer concierto de Harry Styles en CDMX, hasta el 10 de agosto que terminarán sus presentaciones.

Siendo la CDMX la segunda ciudad de la región y el destino con más shows en esta parte del mundo de la aclamada gira Together, Together.

Pues durante el anuncio de las fechas de Together, Together de Harry Styles en México, más de 1.1 millones de personas visitaron Ticketmaster.