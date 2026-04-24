Zoë Kravitz es una actriz, modelo, directora de cine y prometida de Harry Styles, con quien lleva 8 meses de relación.

Harry Styles y Zoë Kravitz han mantenido su relación alejada de los medios, pero el portal Page Six asegura que una fuente cercana a la pareja reveló que están comprometidos.

Zoë Kravitz (Instagram/@zoeisabellakravitz)

¿Quién es Zoë Kravitz? La actriz y modelo, novia de Harry Styles

Zoë Isabella Kravitz nació en Los Ángeles y es hija del cantante Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet.

Lisa Bonet (@officiallisabonet/Instagram )

La carrera de Zoë Kravitz se enfocó en la actuación, modelaje y dirección cinematográfica, además de que también es guionista.

Lenny Kravitz (@lennykravitz)

¿Qué edad tiene Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz nació el 1 de diciembre de 1988; actualmente tiene 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz se casó en 2019 con Karl Glusman y se divorciaron al año siguiente. Trascendió que está comprometido con Harry Styles.

¿Qué signo zodiacal es Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz es Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz no tiene hijos.

Zoë Kravitz (Instagram/@zoeisabellakravitz)

¿Qué estudió Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz estudió actuación en la Universidad Estatal de Nueva York en Purchase, pero la abandonó para actuar en películas.

¿En qué ha trabajado Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz debutó en el cine con un pequeño papel en la película Sin reservas y ese mismo año trabajó en la película The Brave One.

Ha actuado en películas como:

Twelve

X-Men: primera generación

Divergent

Good Kill

Mad Max: Fury Road

Spider-Man: un nuevo universo

The Batman

Kimi

How to Rob a Bank

En 2024 debutó como directora en la película Parpadea dos veces.

Zoë Kravitz (Instagram/@zoeisabellakravitz)

Zoë Kravitz y Harry Styles están comprometidos

El portal de noticias Page Six asegura que una fuente cercana a Zoë Kravitz y Harry Styles reveló que se comprometieron tras 8 meses de relación.

La pareja fue captada por primera vez en agosto de 2025 y han mantenido su relación lejos de los reflectores.

Harry Styles y Zoë Kravitz no han confirmado su compromiso, incluso no han hecho apariciones públicas oficiales juntos.