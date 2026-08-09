Harry Styles protagonizó un momento especial durante su concierto del sábado 8 de agosto en el Estadio GNP Seguros, al convertirse en parte de una emotiva revelación de género para los fans Jonathan y Carolina.

Durante el show, Harry Styles recibió una carta de la pareja, quienes le contaron parte de su historia.

Jonathan y Carolina llevan tres años de casados y ya son padres de una niña, por lo que buscaban compartir con Harry Styles la llegada de su nuevo bebé, haciéndole la petición de revelación de género.

Harry Styles hace revelación de género a fans, quienes esperan una niña

Tras leer la emotiva carta, Harry Styles decidió participar en la revelación de género y mantuvo el suspenso frente a miles de asistentes. Para hacerlo todavía más especial, pidió a sus músicos que lo ayudaran con un redoble de tambores antes de anunciar el resultado.

Finalmente, Harry Styles reveló que Jonathan y Carolina esperaban una niña, noticia que provocó la emoción de los futuros padres y de los asistentes al concierto.

Harry Styles hace revelación de género en el Estadio GNP Seguros de CDMX (Especial )

El cantante también se mostró especialmente emocionado al enterarse de que la pareja ya tenía otra hija, pues ahora la pequeña tendría una hermanita con quien compartir su vida.

Para cerrar el momento, el Estadio GNP Seguros y el equipo de Harry Styles cambiaron la iluminación del recinto a un intenso rosa eléctrico, convirtiendo la revelación en uno de los momentos más especiales de la noche.

El gesto de Harry Styles convirtió una experiencia personal de Jonathan y Carolina en un recuerdo todavía más especial, compartido frente a miles de fans que fueron testigos de la celebración tras su revelación de género durante su quinto concierto en el Estadio GNP Seguros.