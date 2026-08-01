Harry Styles no está solo en CDMX, pues previo a su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, fue captado paseando con Zoë Kravitz, su actual pareja.

Todo indica que por lo menos en estos primeros días, Harry Styles y Zoë Kravitz se la están pasando muy bien en la CDMX, al grado que puede salir a dar la vuelta sin problemas.

Harry Styles y Zoë Kravitz pasearon y comieron en la CDMX

Gracias a un par de videos grabados por fans, sabemos que Harry Styles y Zoë Kravitz estuvieron paseando y comiendo durante un rato en la CDMX.

Harry and Zoë Kravitz in Mexico City today



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Aunque no se menciona la zona, los videos parecen indicar que Harry Styles y Zoë Kravitz dieron una vuelta por las calles de La Condesa en la CDMX.

El primer video los muestra atravesando la calle tomados de la mano sin que nadie los moleste, con el cantante luciendo shorts y una playera azul; y la actriz portando un vestido negro largo.

En el segundo video se les ve comiendo lo que parece ser alguna clase de pan, sentados en uno de los parques de la misma colonia Condesa.

No solo eso, se ve bastante relajado a Harry Styles, pues platica un poco con unas fans que están a su lado, las cuales se muestran respetuosas.

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Harry Styles y Zoë Kravitz son la pareja del momento

Que Harry Styles y Zoë Kravitz estén paseando en CDMX no ha sorprendido a los fans del inglés, pues se sabe que actualmente son la pareja del momento.

Luego de muchos rumores, en este 2026 Harry Styles y Zoë Kravitz hicieron formal su relación; al grado de que ya están comprometidos.

Eso explica el que la pareja esté muy feliz en CDMX previo a los 6 conciertos que tendrá el cantante en el Estadio GNP Seguros.

De hecho es posible que veamos más de estas escenas en las próximas semanas, pues como mencionamos, se les ve muy cómodos paseando por las calles de la ciudad.