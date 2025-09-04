Ninel Conde -de 48 años de edad- y Marie Claire Harp revelan qué hicieron con el anillo de compromiso de José Manuel Figueroa.

Marie Claire Harp -de 32 años de edad- y Ninel Conde estuvieron comprometidas con José Manuel Figueroa, de 50 años de edad, pero ninguna llegó a altar.

Esto hicieron Ninel Conde y Marie Claire Harp con el anillo de compromiso que les dio José Manuel Figueroa

Marie Claire Harp y Ninel Conde tienen mucho en compón, pues ambas participaron en La Casa de los Famosos Méxicoy compartieron el novio.

Ninel Conde se comprometió con José Manuel Figueroa en 2005, mientras que Marie Claire Harp y el cantante se comprometieron en 2023.

Ninguno de los compromisos se consumó, por lo que Marie Claire Harp y Ninel Conde revelaron qué hicieron con el anillo que les dio José Manuel Figueroa.

En un en vivo, Marie Claire Harp reveló que le regresó el anillo de compromiso a José Manuel Figueroa.

Mientras que Ninel Conde contó que ella sí se quedó el anillo que le dio José Manuel Figueroa.

“Yo no, hay por qué. No mana, a poco me van a regresar los besos y las caricias, no” Ninel Conde

Ninel Conde mencionó que su ex le dio un dije, el cual aún conserva.

Marie Claire Harp mencionó que se ha comprometido cuatro veces y siempre ha regresado los anillo.

Por esta razón no se casaron Marie Claire Harp y Ninel Conde con José Manuel Figueroa

Ninel Conde y José Manuel Figueroa estuvieron comprometidos 4 años, pero la relación estuvo rodeada de infidelidades y presuntos maltratos.

La cantante ha mencionado que no se casó con José Manuel Figueroa porque le fue infiel, años después aseguró que la había agredido.

En el caso de Marie Claire Harp, nunca aclaró los motivos que lo llevaron a separarse de José Manuel Figueroa.

La pareja aseguraba que su boda sería en Juliantla, Guerrero, pero meses después de comprométele terminaron.

Marie Claire Harp no ha mencionado si José Manuel Figueroa también la maltrato, pero terminaron la relación de manera cordial.