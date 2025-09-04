Ninel Conde regresó a La Casa de los Famosos México 2025. La ‘bombón asesino’ se presentó a la pre-gala donde se encontró con Wendy Guevara.

Este encuentro era muy esperado por la audiencia de La Casa de los Famosos México 2025, debido a que Ninel Conde se involucró en un pleito con Wendy Guevara tras su salida.

”¿Me querías ver?” Wendy Guevara se burla de Ninel Conde en gala de La Casa de los Famosos México 2025

Días atrás trascendió que Ninel Conde fue multada por La Casa de los Famosos México 2025, reality show donde Wendy Guevara es una de las conductoras.

Por lo que para callar bocas, Ninel Conde -de 48 años de edad- se presentó en la pre-gala de La Casa de los Famosos México 2025 donde fue encarada por Wendy Guevara.

Una vez que se vieron, “las amigas” intercambiaron un abrazo. Posteriormente, la influencer comenzó a criticar el vestuario de la exhabitante del cuarto día.

“Vienes con mucha pedrería, me hubieras dicho para traerme, no sé, el molcajete” Wendy Guevara

Ninel Conde no tomó mal el comentario de quién es una de las conductoras, por el contrario, continúo el juego; habló del pronunciado escote de su anfitriona y se rieron. Rompieron la tensión.

Sin embargo, muy a su manera, Wendy Guevara de 32 años de edad, evidenció sus roces y la encaró:

“¿Me querías ver, Ninel?“, le dijo, a lo que Ninel Conde, respondió: ”Ay, toda la vida. Siempre".

Enseguida pasaron a la sala de La Casa de los Famosos México 2025, reality al que aún le quedan 4 semanas, e intercambiaron piropos sobre sus vestuarios.

🔥 NINEL HUMILLADA A NIVEL NACIONAL 🔥



Wendy la encaró diplomática y directamente en la pregala.



La producción la obligó a regresar a las galas como parte de las amonestaciones derivadas por mentir sobre su eliminación.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/tFMOskqcge — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) September 4, 2025

Por otra parte, Wendy Guevara revivió que Ninel Conde dijo que únicamente hombres han ganado La Casa de los Famosos México, diciéndole “tengo un caballero dentro”.

¿Qué pasó entre Ninel Conde y Wendy Guevara?

Ninel Conde se ganó el odio de los fans de Wendy Guevara al asegurar, en una transmisión en vivo, que “ninguna mujer ha ganado La Casa de los Famosos México”.

Comentario por el que Ninel Conde, fue acusada de transfobia. Señalamiento que Wendy Guevara no quiso abordar porque “no se involucraría en una pelea con una perdedora”.

Wendy Guevara y Ninel Conde (@ninelconde / Instagram)

Ninel Conde regresa a La Casa de los Famosos México 2025

Ninel Conde regresó esta semana a La Casa de los Famosos México 2025, la exhabitante se presentó en el área digital y en las galas.

Su regreso generó comentarios debido a que días atrás trascendió que Ninel Conde sería multada por la producción de La Casa de los Famosos México 2025.

Contrario a apagarse, el supuesto tomó fuerza cuando ‘La bombón asesino’ se disculpó por haber dicho que su salida estuvo acordada.

Indicó que todo se trató de una broma que se salió de control.

Incluso dijo no haber ido antes a las galas porque producción del reality le puso una psicóloga que le diagnosticó una depresión moderada así como la vio en shock.

Motivo por el que Ninel Conde se tomó unas vacaciones aunque no se alejó de las redes sociales ni de la polémica por La Casa de los Famosos México 2025.