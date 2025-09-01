¿Ninel Conde en problemas legales? Esta es la cantidad que debería de pagar por andar diciendo que pactó su salida de La Casa de los Famosos México 2025.

A más de dos semanas de su salida de La Casa de los Famosos México 2025, se dio a conocer que Ninel Conde -de 48 años de edad- enfrentaría algunos problemas por sus declaraciones.

Esta es la deuda que Ninel Conde debería pagar por andar diciendo que pactó su salida de La Casa de los Famosos México 2025

Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, pese a que se especulaba que era una de las favoritas para llegar a la final.

Ninel Conde (Instagram | @lacasafamososmx)

Tras ser eliminada del reality, Ninel Conde sorprendió a sus seguidores al revelar que en realidad su salida ya estaba pactada de esa manera ya que ella había tomado esa decisión.

Las declaraciones de Ninel Conde generaron gran polémica, sin embargo se dio a conocer que ahora debería de pagar por andar diciendo que pactó su salida de La Casa de los Famosos México 2025.

De acuerdo con TVyNovelas, Ninel Conde deberá de pagar medio millón de pesos por romper las reglas de La Casa de los Famosos México 2025 y hablar de lo que sucedió en el reality.

Según una fuente consultada por el medio, Ninel Conde recibió una carta en el que le exigen aclarar las declaraciones que hizo sobre el reality.

Además de borrar todas las publicaciones donde haya dicho eso y ofrecer una disculpa pública.

Por su parte la producción de La Casa de los Famosos México 2025 no solo le habría exigido el pago de medio millón de pesos como indemnización, sino que además le habrían congelado los pagos pendientes.

La Casa de los Famosos México 2025 también le habría recordado a Ninel Conde que debe de estar disponible para el tour de eliminados y para cualquier aparición relacionada con el reality.

Sino cumple con esta situación, Ninel Conde podría enfrentar más problemas y es que se considerará como un incumplimiento de contrato.

De acuerdo con el medio, Ninel Conde estaría muy preocupada y es que no quiere tener problemas legales, por lo que solo busca que la producción la perdone.

Ninel Conde, actriz. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

¿Qué fue lo que dijo Ninel Conde sobre su salida de La Casa de los Famosos México 2025 que la habría metido en problemas?

Fue a través de una transmisión en vivo que Ninel Conde reveló que no fue eliminada de La Casa de los Famosos México 2025 y que en realidad eligió salir.

Ninel Conde destacó que su salida de La Casa de los Famosos México 2025 ya estaba establecida de esa manera ya que sus seguidores si habían votado por ella.

De acuerdo con Ninel Conde, tomó la decisión de salir porque ya se “sentía cansada”.

Ninel Conde se encontraba acompañada por su amigo Mauricio Mejía quien incluso añadió que todo fue “por contrato” y lamentó que las fans hayan votado porque todo estaba arreglado.

Sin embargo, usuarios no le terminaron creyendo a Ninel Conde y aseguraron que solo lo decía porque no podía creer que haya salido tan rápido de La Casa de los Famosos México 2025.