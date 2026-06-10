Nick Reiner solicita acceso a 26 millones de pesos de su fideicomiso para su defensa por la muerte de sus padres, el director Rob Reiner y Michele Singer.

Rob Reiner y Michele Singer fueron asesinados en su casa de Los Ángeles y el principal sospechoso es su hijo Nick Reiner, quien se declaró no culpable.

La historia dio un giro inesperado cuando Nick Reiner solicitó parte del millonario fideicomiso que sus padres le dejaron.

Nick Reiner pide 1.5 millones de dólares para su defensa

Rob Reiner y su esposa establecieron que Nick Reiner tendría acceso a un fideicomiso equivalente a 26 millones de pesos cuando cumpliera 30 años.

Nick Reiner cumplirá 33 años el 24 de septiembre, por lo que pide que se le otorgue su fidecomiso para solventar sus gastos legales y los que se generen durante su estancia en prisión.

Nick Reiner (Agencia México)

A pesar de ser señalado de los homicidios de sus padres, Nick Reiner pide esta millonaria cantidad argumentando que el fideicomiso fue hecho antes de los sucesos y que los recursos le pertenecen a pesar de las acusaciones en su contra.

El hijo de Rob Reiner pertenece en prisión y se ha declarado no culpable del asesinato de sus padres.

Nick Reiner no tendría acceso a su fideicomiso por ley en California

Según información de TMZ, Rob Reiner trató de contratar al abogado Alan Jackson, por lo que solicitó al administrador del fideicomiso que le entregara su parte.

Ante la negativa del administrador, Alan Jackson abandonó su caso .

Nick Reiner asegura que ha recibido negativas del administrador del fideicomiso para obtener su parte, por lo que exige que se rindan cuentas de este dinero.

La “Slayer Statute” de California impide que una persona acusada o condenada por matar a alguien se beneficie de su patrimonio.

Por lo que Nick Reiner no podría tener acceso al dinero que sus padres dispusieron para él y sus dos hermanos.

Mientras tanto, Nick Reiner está acusado de dos cargos por asesinato en primer grado y el juicio se podría realizar en septiembre de 2026.