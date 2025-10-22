Autoridades del estado de Oaxaca detuvieron a un técnico en celulares que incurrió en una violación de la Ley Olimpia, debido a que fue sorprendido por robar fotos íntimas de clienta.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, se trata de un caso de violación a la intimidad sexual que ocurrió en el municipio de Puerto Escondido.

Por los hechos que se tratan de una violación a la Ley Olimpia, el técnico en celulares que sustrajo fotos íntimas del teléfono de una clienta ya fue detenido y vinculado a proceso.

Sobre el caso en Puerto Escondido se informó que una mujer acudió con un técnico en celulares para solicitarle una reparación de su dispositivo, motivo por el cual la afectada se lo dio.

Sin embargo, durante el tiempo en el que el teléfono de la mujer estuvo en posesión del sujeto, este sustrajo —sin el consentimiento de la clienta— diversas fotografías íntimas.

Ante lo ocurrido, la víctima de los hechos presentó una denuncia ante las autoridades, por lo que un equipo especializado en delitos cibernéticos determinó que el sujeto sí robó las fotos.

Incluso, los investigadores lograron determinar con precisión cómo se realizó el robo, los canales que el técnico en celulares utilizó y los dispositivos a donde fueron enviados los archivos.

En consecuencia, se liberó una orden de aprehensión contra el individuo que ya fue ejecutada, además de que se le vinculó a proceso y se puso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Ley Olimpia: esta sería la pena contra el técnico en celulares que robó fotos íntimas

Sobre el caso del técnico en celulares detenido en Oaxaca por robar fotos íntimas de una clienta, la FGE informó que se está siguiendo el caso por el delito de violación a la dignidad sexual.

Por el tipo penal que es parte de la llamada Ley Olimpia, en el estado de Oaxaca se contemplan sanciones que van desde los 4 y hasta los 8 años de prisión, dependiendo las circunstancias del caso.

De momento, la FGE sigue realizando las investigaciones complementarias en busca de lograr una sentencia condenatoria en contra del sujeto por medio de la aplicación de la Ley Olimpia.

Debido al caso, las autoridades de Oaxaca hicieron un llamado para proteger la información personal y denunciar cualquier intento de acceso no autorizado a datos íntimos.