¿Melissa Galindo denunciará legalmente a Kalimba? Esto responde a los abogados del cantante y asegura que no le debe nada a nadie.

A cuatro días de que el abogado de Kalimba confirmó denuncia en contra de Melissa Galindo -de 34 años de edad-, la cantante rompió el silencio y esto fue lo que dijo sobre las acciones legales a las que se podría enfrentar.

Esto después de que el pasado 16 de marzo, Melissa Galindo relató el acoso sexual que habría sufrido en manos de Kalimba -de 40 años de edad-.

En medio de la controversia sobre si podría ejercer acciones legales en contra de Kalimba, Melissa Galindo ya habló sobre esta situación.

Tras acusar a Kalimba por acoso sexual, Melissa Galindo dice que su única intención era evitar que más personas pasaran por lo mismo

A menos de dos semanas que Melissa Galindo acusó a Kalimba por acoso sexual, el abogado del cantante señaló que ejercerían en contra de la famosa por daño moral.

Tras presentar pruebas con la que presuntamente se mostraría que Melissa Galindo, la cantante fue cuestionada sobre si ejercería acciones legales en contra de Kalimba.

En entrevista compartida por el programa ‘Venga la Alegría’, Melissa Galindo destacó que no ha visto nada de lo que se ha dicho de la acusación que realizó.

Melissa Galindo puntualizó que no esperaba tener esa reacción, pues su única intención era alzar su voz para evitar que a más personas les pasara lo mismo.

“Esa verdad nadie la puede tumbar, nada ni nadie la puede tumbar, yo no he estado viendo nada, he estado muy aislada. No esperaba que tuviera esa respuesta, la verdad no era como que la intención, literal era alzar mi voz y evitar que a más personas les siga pasando” Melissa Galindo

Melissa Galindo y Kalimba (Especial)

Al ser cuestionada sobre la demanda que ejercerá Kalimba en su contra, Melissa Galindo destacó que ella hizo lo que tenía que hacer y no se mortifica, pues sabe que hizo lo correcto.

“No puedo hablar por nadie más, más que por mí, como te repito, yo hice lo que tenía que hacer, levanté la voz, que sí, sí da miedo de pronto los comentarios, lo que sea, pero cuando haces lo correcto tienes la paz interior” Melissa Galindo

¿Melissa Galindo denunciará legalmente a Kalimba? Esto sabemos

Melissa Galindo dejó en claro que no hablará más del tema Kalimba, pues es algo molesto y no quiere revictimizarse al volver a contar todos los detalles.

“Yo no me voy a hacer la víctima, no me voy a revictimizar, no voy a estar contando detalles porque también es como molesto, nadie quiere hablar de esto” Melissa Galindo

Sobre si ejercerá acciones legales en contra de Kalimba, Melissa Galindo dejó en claro que no hablará nada de eso, pues no quiere dar entrevistas sobre el tema.

“Los detalles legales y todo, les puedo pasar si gustan como un mail para preguntar y todo, yo la verdad es que no voy a hablar nada, no me quiero envolver en ese tema, de hecho, tenía planeado no dar entrevistas” Melissa Galindo

Melissa Galindo (@melissagalindooficial / Instagram )

Melissa Galindo dejó en claro que no le debe nada a nadie , pues es un tema que se resolvió en su momento.

“Eso legalmente se vivió en su momento, yo no le debo nada a nadie, pero te digo, los temas legales prefiero no meterme” Melissa Galindo

En su entrevista, Melissa Galindo destacó que en su momento guardó silencio por miedo, pero ahora se siente liberada.

“Es curioso, porque justo lo dije en mi video, yo no hablé en su momento porque cuando le pedí consejos a mi gente cercana, y gente que se dedica al medio, me dijeron ‘no digas nada porque te vas a convertir en la problemática de la industria’” Melissa Galindo

Pati Chapoy cree que Melissa Galindo es “tonta” por no pensar en las repercusiones de su acusación

Durante el programa Ventaneando, también se presentó la nota con Melissa Galindo; en ese momento, Pati Chapoy lamentó que no ejerza acciones legales.

Pati Chapoy puntualizó que no hacerlo legalmente solo hace que la imagen de Kalimba se vea afectada cuando solo es una acusación en las redes sociales.

Daniel Bisogno señaló que debería de ser una obligación proceder legalmente cuando se realizan esa clase de acusaciones en las redes sociales, pues es un delito.

Pati Chapoy llamó “tonta” a Melissa Galindo por no haber pensado todo lo que iba a generar tras la acusación en contra de Kalimba.