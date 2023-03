Hace unos días, Kalimba fue denunciado por Melissa Galindo -de 34 años de edad- por acoso sexual y aunque sus compañeros de OV7 le mostraron apoyo, hasta ahí se vieron diferencias, aseguran.

Luego de la denuncia pública que Kalimba -de 40 años de edad- tuvo por parte de la cantante Melissa Galindo, este se presentó con OV7 en Las Vegas.

La situación que atraviesa lo hizo quebrarse y aunque los de OV7 se acercaron a abrazarlo, en Sale el Sol señalaron que hasta en ese momento se vio que hay dos bandos en el grupo.

¿Ari Borovoy no le cree a Kalimba? Sus caras en el concierto de OV7 lo dicen todo

Durante el fin de semana surgió un video del concierto de OV7, donde la agrupación mostraba su apoyo a Kalimba ante la denuncia de Melissa Galindo.

Y aunque esto dio un visto bueno a la solidaridad y empatía que la agrupación tendría con su compañero, en Sale el Sol vieron que hasta ahí se notó que no se llevan muy bien.

El video tomado y compartido por el público, dejó en claro que sí que hay dos bandos en OV7 y hay uno que no lo pudo ni ocultar; se trata de Ari Borovoy -de 43 años de edad-.

Pues aunque todos se acercaron a Kalimba para abrazarlo en medio de su llanto, Ari Borovoy solo lo rodeo viendo lo que estaba sucediendo y luego se hizo a un lado.

Integrantes de OV7 le muestran apoyo a Kalimba. (TikTok / Twitter)

Asimismo, no pudo ocultar sus gestos al momento en que Kalimba está dando un discurso sobre el apoyo que ha recibido.

Ari Borovoy le hace caras a Kalimba en concierto de OV7. (TikTok / Tomada de video)

“Ari con cara de en qué momento va terminar el speech, esa es la impresión que nos da en esos segundos”. Joanna Vega-Biestro, conductora.

Por otra parte, Joanna Vega-Biestro, la conductora en Sale el Sol, notó que Erika Zaba -de 44 años de edad- “estaba como, me acerco o no me acerco”, pero esta sí abrazó por un momento a Kalimba.

¿Kalimba tiene mayor cercanía con Mariana Ochoa? Fue la de OV7 que habló, aunque ya la mandaron a corregir

Los integrantes de OV7 mostraron su apoyo a Kalimba por la denuncia de acoso sexual que recibió de Melissa Galindo y aunque uno ni se le acercó, una lo defendió a capa y espada.

Mientras que Ari Borovoy decidió ni acercarse a Kalimba y ni los gestos pudo disimular, Mariana Ochoa sí mandó un mensaje a la denuncia de su amigo, pero ya fue corregida.

Mariana Ochoa expresó la injusticia de hacer una denuncia pública y señaló “no se vale salir a difamar”, pero en Sale el Sol ya le mandaron un mensaje.

Joanna Vega-Biestro apuntó “está bien que Kalimba se defienda”, pero le recordó a Mariana Ochoa que el acoso y abuso es un tema del que se tiene que hablar, no del que se tiene que callar.