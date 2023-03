Tras ser criticado por su actitud grosera hacia sus fans, Kalimba vuelve a estar envuelto en el escándalo. Al cantante lo señalan por acoso sexual.

La cantautora y actriz Melissa Galindo, de 34 años de edad, usó su cuenta de Instagram para denunciar públicamente a Kalimba, de 40 años de edad.

Melissa Galindo asegura que Kalimba la acosó sexualmente en 2020 , luego de que él la contactara para ficharla en su disquera.

De acuerdo con Melissa Galindo, Kalimba Marichal la contactó para contarle que estaba abriendo una disquera y que su música le gustaba, por lo que estaba al pendiente de ella.

“(Dijo) que le gustaría firmarme. En ese momento me pareció muy buena idea porque ya lo conocía de tiempo y conmigo se había portado bien”, recuerda la originaria de Culiacán, Sinaloa.

Tras firmar, el integrante de OV7 la invitó a abrirle uno de sus conciertos en Monterrey en Nuevo León y más tarde se fueron a cenar.

A pesar de que no bebe mucho alcohol, Melissa Galindo tomó dos martinis y Kalimba se alcoholizó.

“Dijeron que querían seguirle en un antro para festejar. Yo les dije que no”, recuerda la también exnovia de Yolanda Andrade, de 51 años de edad.

Ella se fue al hotel y Kalimba la acompañó en su camioneta. Él se sentó a su lado y le agarró la rodilla para posteriormente adular su trabajo.

A la par que él la halagaba, la manoseó...

El oscuro capítulo no acabó ahí, Melissa Galindo comenzó a salir con un conocido del artista, éste se enteró y comenzó a llamarla junto a su manager, incluso fue a su hotel a amenazarla por lo que solicitó seguridad extra.

Pero no fue suficiente por lo que tuvo un nuevo encuentro con Kalimba:

“Hacia casa de Kalimba, primero me abraza y su mano cae en mi seno. Pensé: ‘Fue sin querer, no me voy a malviajar, está borracho, viene toda su gente’. Cero a salvo me sentía y me tapé. Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo sobre que tenía muy buenas noticias sobre mi disco y mi show y volví a sentir la mano hacia arriba, esta vez sentí que volvió a subir los dedos y además de alcanzarme la vagina, se movió. Me shockeé”

Melissa Galindo