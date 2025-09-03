El novio de Alicia Villarreal, Cibad Hernández de 53 años de edad, rompió el silencio para aclarar de una vez por todas las polémicas a su alrededor.
Una vez que Alicia Villarreal de 54 años de edad, hizo pública su relación con Cibad Hernández, el hate les empezó a llover inventándole más de una polémica al creador de contenido.
Novio de TikTok de Alicia Villarreal, Cibad Hernández, aclara las polémicas que dice le han inventado
Cibad Hernández el novio de Alicia Villarreal no se ha salvado del hate y las polémicas desde que la cantante confirmó su relación con el creador de contenido.
Y es que el anuncio se dio en medio del proceso que Alicia Villarreal lleva con la denuncia por violencia familiar contra Cruz Martinez. Esto no sin antes haber obtenido el divorcio del padre de dos de sus tres hijos.
Ante ello, a Cibad Hernández se le comenzaron a crear polémicas que ya salió a aclarar aunque en más de una ocasión dijo “no es necesario” porque él sabe que son chismes.
“Han salido algunas notas que me gustaría clarificar aunque no tengo porqué”.Cibad Hernández, tiktoker.
Entre las polémicas que Cibad Hernández aclaró fue que sí tiene título como abogado penalista emitido en 2008, así como los 6 certificados que lo acreditan como criminalista.
Asimismo, aseguró que sí habla inglés fluido con una muestra de ello, diciendo que su contenido era en español por los seguidores que tiene.
Por otra parte, el novio de Alicia Villarreal explicó que a pesar de que es reservado con su vida privada, prefiere dejar claro que está divorciado desde septiembre de 2024 y confirmando que tiene familia porque es padre de dos hijos.
Finalmente, Cibad Hernández negó ser bisexual como le inventaron, aunque a su parecer “no tendría nada de malo”.
Al parecer de Cibad Hernández es la felicidad de Alicia Villarreal lo que está llevando a la creación de tanto chisme.
“Es muy lamentable que la felicidad de algunas personas sea envidia, o sea un acto que otras personas puedan aprovechar para poder difamar”.Cibad Hernández, tiktoker.
La primera foto de Cibad Hernández con Alicia Villarreal antes de confirmar su romance
Cibad Hernández, el novio de Alicia Villarreal, tuvo que salir a desmentir polémicas que le inventaron, pero mientras tanto él anda feliz con la cantante a quien presumió antes de confirmar su noviazgo.
Si bien a los ‘chismosos’ no ventilaron la relación de Alicia Villarreal, sí que sorprendió que la cantante había encontrado el amor.
Fue el 20 de julio de 2025 que Cibad Hernández compartió por primera vez una foto con Alicia Villarreal, pero sin ningún motivo amoroso público hasta el momento.
“Calidad de artista, pero sobre todo calidad humana, mujer guerrera invencible, te admiro mucho Alicia. Gracias por la invitación”.Cibad Hernández, tiktoker.
Un día después compartió una fotografía de la cantante con una gorra con su marca comercial.
Luego de ello, Cibad Hernández no volvió a compartir ninguna fotografía con Alicia Villarreal hasta el 28 de agosto donde reconoce su amor por la cantante.
Este anuncio en las redes de Cibad Hernández se dio dos días después de que Alicia Villarreal hizo pública su relación con el tiktoker y a veinte días de que ella logró divorciarse de Cruz Martinez.