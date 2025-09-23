Alicia Villarreal -de 54 años de edad- reveló cómo es la relación de su novio, Cibad Hernández, con Melenie Carmona.
Cibad Hernández -de 42 años de edad- y Alicia Villarreal llevan más de un mes de noviazgo, por lo que el tiktoker ya convivió con la hija mayor de la cantante.
Alicia Villarreal revela cómo se lleva Cibad Hernández con Melenie Carmona
La opresiva relación de Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha dado mucho de qué hablar, pero ella se ha mostrado muy feliz con la relación.
Durante un encuentro con medios, Alicia Villarreal confirmó que Cibad Hernández ya conoce a Melenie Carmona, de 26 años de edad.
“El día de mi cumple sí estaba Melenie, ahí estuvieron, convivieron y se conocieron”Alicia Villarreal
Cibad Hernández y Melenie Carmona se conocieron en el cumpleaños de Alicia Villarreal y tal parece que mantuvieron un encuentro cordial.
Hasta el momento, Alicia Villarreal no ha mencionado si Cibad Hernández ya conoce a sus otros hijos, fruto de su matrimonio con Cruz Martínez, de 53 años de edad.
Melenie Carmona se ha mantenido al margen de los problemas legales de su mamá, pero todo indica que mantienen una relación cercana.
¿Alicia Villarreal se va a mudar con su novio? Esto dijo Cibad Hernández
Cibad Hernández vive en Estados Unidos, mientras que Alicia Villarreal reside en Monterrey y su relación ha sido a distancia.
Alicia Villarreal ha viajado a Estados Unidos constantemente por compromisos de trabajo, por lo que su novio ha procurado estar con ella.
La cantante regresó recientemente a Monterrey y su novio la acompañaba, por lo que fue cuestionado si piensa mudarse a México definitivamente.
“Híjole, no sé, no sé todavía, pero claro, Monterrey me encanta. Claro que sí, ¿por qué no?”, respondió Cibad Hernández.
Aunque el novio de Alicia Villarreal no cree mudarse con ella, no descarta cambiar de residencia para estar cerca de su novia.
Alicia Villarreal no esconde su relación y comparte varios de los momentos que vive con Cibad Hernández.
Quien también suele dedicarle palabras de amor a la cantante en redes sociales.