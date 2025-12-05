Alicia Villarreal -de 54 años de edad- habla de las declaraciones de Melenie Carmona tras confirmarse que están distanciadas.

Melenie Carmona -de 26 años de edad- causó revuelo en redes sociales tras confirmar que no está de acuerdo con el noviazgo de Alicia Villarreal y destapó una crisis familiar.

Alicia Villarreal aclara las declaraciones de Melenie Carmona

Durante una conferencia de prensa, Alicia Villarreal fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de Melanie Carmona, quien confirmó que están distanciadas.

Alicia Villarreal expresó que iba a arreglar sus situaciones familiares en privado, por lo que no hablaría del tema con los medios.

“Todos los seres humanos tenemos nuestros momentos familiares o personales (…) en este caso es un tema que tengo que llevar más cerrado, mi tema como mi mamá debe ser así con mis hijos” Alicia Villarreal

La cantante menciona que le parece bien que Melenie Carmona se exprese, por lo que la entiende, apoya y quiere.

“Es un tema que quisiera manejarlo en privado y con ellos”, dijo contundentemente Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal expresó que Melenie Carmona vive con su pareja desde hace un año, por lo que es independiente y posiblemente pasen Navidad juntas.

Alicia Villarreal con su hija Melanie Carmona. (Instagram/ meleniecarmona / Tomada de video)

Melenie Carmona se va contra Pati Chapoy por “metiche”

Durante una emisión de Ventaneando, Pati Chapoy -de 76 años de edad- le reprochó a Melenie Carmona por hablar de Alicia Villarreal, cuando ella la ha “mantenido” toda su vida.

“Te ha mantenido toda la vida, te ha dado de comer toda la vida, te ha dado casa y te ha dado sustento para que inicies tu vida, es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste" Melenie Carmona

Melenie Carmona no se quedó cayada y compartió el fragmento del video de Pati Chapoy en Instagram y le aseguró que esta muy mal informada.

“Amamos la seguridad que tiene al afirmar las cosas. Mi mamá no me mantiene y ¿qué estudios habla en USA? Ni sabe que show, puro medio pagado” Melenie Carmona

La hija de Alicia Villarreal le aclaró a Pati Chapoy que la cantante no la mantiene y tampoco le pagó la escuela en Estados Unidos, como asegura.

Melenie Carmona asegura que Ventaneando era un medio pagado y que “amaba” la forma cínica en la que Pati Chapoy afirmaba las cosas.

Por lo pronto, Melenie Carmona compartió una historia en Instagram con la canción “Triple Lavada” de Esau Ortiz, donde se burlaba de sus recientes declaraciones con la frase: “Si ya saben cómo soy, para qué me invitan”.