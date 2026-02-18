Alicia Villarreal -de 54 años de edad- es embargada y podría quedarse sin abogado por segunda vez.

Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal, confirmó a los medios que la cantante fue embragada y le quitaron desde autos hasta juguetes.

Embargan a Alicia Villarreal y su abogado denuncia irregularidades

La casa de Alicia Villarreal fue embragada y le retiraron vehículos, objetos personales y juguetes.

Gerardo Rincón menciona que la orden de embrago tenía una dirección distinta a la Alicia Villarreal, por lo que acudió a la Fiscalía para aclarar si fue un error o se actuó con dolo.

“Era otro numero, otro domicilio, no era el mismo en el oficio”, dijo Gerardo Rincón.

Gerardo Rincón narra que el embargo está relacionado con la demanda de dos ex trabajadores de Alicia Villarreal y Cruz Martínez.

El representante legal de Alicia Villarreal menciona que la cantante ya había cubierto la deuda con los trabajadores, por lo que dicha orden de ejecutó de forma indebida.

Hasta el momento, Alicia Villarreal no se ha manifestado por el embargo a su propiedad y esta situación se une a los dos procesos legales que lleva contra Cruz Martínez y Francisco Cantú.

Alicia Villarreal (Instagram/@lavillarrealmx)

¿Alicia Villarreal se queda sin abogado? Esto se sabe

Tras el embargo a su casa, trascendió que Alicia Villarreal se había quedado sin abogado y que Gerardo Rincón había renunciado a representarla.

Este sería el segundo abogado que renuncia a Alicia Villarreal, pues tras denunciar a Cruz Martínez por violencia familiar era representada legalmente por la firma Richter Ramírez y asociados.

Gerardo Rincón fue cuestionado por los medios si era verdad que había renunciado a Alicia Villarreal y él lo negó.

Pero, Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- contó en su programa que Gerardo Rincón le había mencionando que ya estaba en pláticas para dejar el caso de Alicia Villarreal.

Presuntamente, Gerardo Rincón había decidido dejar la representación legal de Alicia Villarreal por el constante hostigamiento de Cibad Hernández, novio de la cantante.

Gerardo Rincón sigue siendo el abogado de Alicia Villarreal pese a los rumores.