El youtuber MrBeast confesó que vive con la enfermedad de Crohn desde los 15 años de edad, llevándolo a atravesar difíciles momentos con su estado de salud.

Mientras MrBeast, cuyo nombre es Jimmy Donaldson, asegura que en un futuro se dedicará a buscar la cura para las enfermedades crónicas.

MrBeast confiesa que vive con la enfermedad de Crohn y eso lo destinó a enfocarse en YouTube

En una entrevista que MrBeast tuvo con Steven Bartlett para The Diary Of A CEO en febrero de 2025, el youtuber confesó que fue diagnosticado con la enfermedad de Crohn a los 15 años de edad.

Sin embargo, sin esa primera etapa con la enfermedad de Crohn, MrBeast no se hubiera decidido a solo enfocarse en crear contenido para YouTube, pues tras haber perdido músculo, dejó el béisbol y se quedó solo como youtuber.

“Cuando cumplí 15 [años] me dio Crohn y pasé de pesar como 190 libras a 139 [libras], perdí todo el músculo que tenía y dije ‘está bien, ya no voy a jugar béisbol en la universidad, así que dije a la mierda, me voy de lleno con youtube’ “. MrBeast, youtuber.

MrBeast compartió que pese a que ha ido con los mejores doctores de Crohn, hasta ahora el tratamiento se basa en “destruir” el sistema inmunológico para que no se ataque a sí mismo.

Incluso, el youtuber explicó que mientras hace grabaciones para YouTube le ha tocado vivir internamientos, como en Sudáfrica, que pasó 4 días hospitalizado por una gripa.

“Así que es brutal para ser honesto, de repente se activa y te hace sentir muy enfermo, muy cansado, la verdad, es como si viviera la vida en modo difícil”. MrBeast, youtuber.

¿Qué es la enfermedad de Crohn? Mr Beast la explica

MrBeast confesó que en su adolescencia fue diagnosticado con la enfermedad de Crohn, pero ¿de qué se trata? él mismo explicó qué es lo que hace su sistema inmunológico.

“Es cuando el sistema inmunológico se ataca a sí mismo (...) El intestino cree que tu propio intestino es un invasor y lo ataca, por eso puedes ir mucho al baño y no digerir bien la comida”. MrBeast, youtuber.

Asimismo, explicó que el tener un brote de Crohn “duele muchísimo” porque el estómago se inflama, comparándolo con puñaladas al estómago.

Actualmente, MrBeast lleva el tratamiento de la enfermedad de Crohn con Remicade.

MrBeast quiere buscar la cura para las enfermedades crónicas

El youtuber MrBeast confesó que vive con la enfermedad de Crohn, esperando algún día encontrar la cura que no se enfoque en “destruir el sistema inmunológico”.

Pretextando la carga de trabajo que tiene, el youtuber señaló que espera en un futuro poder aportar a la investigaciones de enfermedades crónicas, puesto que no cree que bajar un sistema inmunológico sea la única solución a ello.