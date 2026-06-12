Marichelo y Jorge D’Alessio están legalmente divorciados y revelan cuándo finalizó su proceso de separación tras especulaciones de una reconciliación.

El jueves 11 de junio, Jorge D’Alessio compartió un video donde se le ve en la casa de Marichelo conviviendo con familiares y amigos.

Este video provocó especulaciones sobre una reconciliación, luego de que confirmara su separación en abril de 2026, pero Marichelo aclaró que ya están divorciados.

Marichelo confirma que ya está divorciada de Jorge D’Alessio

Ante las especulaciones de una reconciliación, Marichelo envió un mensaje a la conductora Mónica Castañeda para que aclarara en Ventaneando que está divorciada de Jorge D’Alessio desde hace 15 días.

“Es que me escribió Marichelo. Voy a leer el mensaje que me escribió ella, porque me pidió hacerlo. Dice: ‘Acabo de ver la noticia, les quiero decir que Jorge y yo ya estamos divorciados y no existe ninguna reconciliación”'" Mónica Castañeda

Marichelo expresó que está legalmente divorciada de Jorge D’Alessio y que mantendrán una relación cordial por sus hijos, pero no habrá reconciliación.

“Nos veremos siempre porque es el papá de mis hijos, y por ellos todo, pero entre Jorge y yo no hay nada, ni habrá nada más que eso, una relación con respeto y cariño por mis hijos siempre” Marichelo

Jorge D’Alessio y Marichelo se habría divorciado a finales de mayo y han decidido mantener su proceso en privado.

La pareja se separó en medio de especulaciones de una infidelidad por parte del cantante, mientras que Marichelo ha pedido respeto a su separación por el bien de sus hijos.

Jorge D'Alessio junto a su esposa Marichelo (@mcpuente / Instagram)

Por este motivo Marichelo confirmó su divorcio de Jorge D’Alessio

La inauguración del Mundial 2026 reunió a Marichelo y Jorge D’Alessio, ya que la empresaria realizó una reunión para ver el primer partido de México.

Jorge D’Alessio fue uno de los invitados y compartió un video donde se le ve junto a Marichelo mencionando: “El fútbol nos une”.

El cantante borró el video minutos después, pero ya había sido retomado por varios medios, entre ellos Ventaneando, quien terminó aclarando la situación.

Este video generó rumores de una posible reconciliación entre la pareja, por lo que Marichelo aclaró que no y que legalmente ya está separada de Jorge D’Alessio.

Marichelo y Jorge D’Alessio enfrentaron el proceso legal en silencio y no han hablado de los motivos que los llevaron a separarse tras 14 años de matrimonio.