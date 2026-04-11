Marichelo Puente rompe el silencio y confirma su separación de Jorge D’Alessio, por lo que pide respeto para sus hijos.

“Les pido respeto porque no es un momento fácil para mí, no estoy lista todavía” Marichelo

Tras casi 15 años de matrimonio, Marichelo y Jorge D’Alessio se separan. La hermana de Anahí habló de la situación y una posible infidelidad al borde del llanto.

Marichelo Puente pide respeto para sus hijos tras su separación de Jorge D’Alessio

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto Felipe Ángeles, Marichelo pidió a los medios respeto para sus hijos tras confirmar que se separó de Jorge D’Alessio.

“Soy mamá y lo que me toca es ver por mis hijos, entregarles todo el amor a mis hijos, toda mi atención” Marichelo

#ÚLTIMOMOMENTO 🚨 Con la voz entrecortada, ¡Marichelo rompe el silencio sobre su separación con Jorge D’Dalessio! Mañana la entrevista completa en #DePrimeraMano👌 a las 3 pm por el 3.1 de @ImagenTVMex



Reportera: @Mariana_Zepeda #DPMAlMomento pic.twitter.com/EhgpGScz0B — De Primera Mano (@deprimeramano) April 10, 2026

Marichelo no quiso dar más detalles de su separación, pues sus tres hijos estaban presentes:

Ana Paula

Santiago

Patricio

“Les pido por favor que tengamos la prudencia necesaria, no es un momento fácil ni para mí, ni para ellos, pues nada, solo contención, amor y apoyo de toda la familia.” Marichelo

Los hijos de Jorge D’Alessio y Marichelo están enterados de su separación, pero desean llevar su proceso en privado por el bien de los menores.

Al borde del llanto, Marichelo mencionó que estaba en terapia al igual que sus hijos, además de que tenían el apoyo de su familia.

Jorge D'Alessio junto a su esposa Marichelo (@mcpuente / Instagram)

¿Marichelo y Jorge D’Alessio se separan por una infidelidad? Esto reveló la actriz

Se ha especulado que Jorge D’Alessio y Marichelo se separaron por una infidelidad por parte del cantante.

Marichelo fue cuestionada sobre ese rumor y fue contundente al mencionar que eso lo debía responder Jorge D’Alessio.

“Yo te puedo hablar de lo que me corresponde a mí, te puedo hablar por mí, no puedo hablar por nadie más. Tendrías que preguntárselo a él” Marichelo

La actriz mencionó que no estaba enterada de los rumores tras su separación, pues se alejó de redes sociales.

Jorge D'Alessio (@jorgedalessio / Instagram)

Marichelo generó especulaciones tras ser cuestionada sobre su relación, pues una reportera le mencionó que su matrimonio se veía estable y feliz en redes sociales, a lo que ella respondió que también creía lo mismo.