Jorge D’Alessio se llevó un gran susto. El fin de semana su hijo fue mordido por un tiburón en la playa de Tulum, en el estado de Quintana Roo, donde el cantante vacacionaba junto a su familia.

Frente a diversos medios de comunicación, Jorge D’Alessio informó que uno de los nietos de Lupita D’Alessio fue mordido en ambas piernas por un pequeño tiburón de arrecife.

Pez que, de acuerdo con el esposo de Marichelo Puente, comúnmente es visto cerca de la playa por lo que se sabe que muerde por curiosidad y no con el fin de atacar.

A Patricio, de 11 años de edad, lo mordieron 3 veces, por lo que su mamá improvisó un torniquete con una toalla y, posteriormente, fue llevado al hospital.

“Le dio tres mordidas; la segunda que le dio, a él ya le dolió mucho y jaló (la pierna) y eso le rasgó mucho la piel. Entonces, esa fue la herida más grave. Mi mujer le hizo un torniquete con la toalla y nos fuimos directo al hospital” Jorge D'Alessio

Marichelo Puente narra accidente de su hijo

Mediante sus historias de Instagram, Marichelo Puente, de 47 años de edad, explicó que su hijo menor se encontraba a la orilla del mar jugando con un amigo cuando fue atacado por un tiburón de arrecife.

“Estaba, literal a 20 pasos de nosotros, en la orillita del mar, el agua no les llegaba ni siquiera a la cintura, y en eso empezaron los gritos horribles de Patito” Marichelo Puente

Debido a que Patricio comenzó a gritar, su hermano corrió y lo sacó del agua. Al ver una de sus piernas llena de sangre, miró el mar y notó como una aleta se alejaba.

“Lo escuchó Santi, su hermano, lo sacó del agua inmediatamente... La verdad es que Santi fue el héroe de la película” Marichelo Puente

Sus padres los socorrieron. Marichelo, quien en el pasado fue paramédico, improvisó un torniquete con una toalla y enseguida llevaron al menor al hospital donde fue atendido por un ortopedista que lo limpió y lo cosió.

¿Cuál es el estado de salud del hijo de Jorge D’Alessio?

También por Instagram, Jorge D’Alessio, de 51 años de edad, compartió imágenes de su hijo, quien ya se recupera de la mordedura de un tiburón de arrecife.

Patricio, tiene ambas piernas vendadas. Jorge D’Alessio indica que el menor siente más dolor en la pierna derecha donde recibió 30 puntadas.

Patricio es mordido por tiburón (@jorgedalessio / Instagram)

Para su fortuna, su recuperación es rápida al punto que sus heridas ya comenzaron a cicatrizarle.

El cantante de Matute, agradece que su hijo esté sano y que aquel susto haya terminado en anécdota. “Nuestro güero, está sano”, dice.