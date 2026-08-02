Se reportó la salida de Sid Wilson de Slipknot tras casi 30 años en la banda; ni la banda ni el tecladista han confirmado.

De acuerdo con el medio TMZ, el DJ y tecladista de Slipkont fue notificado el pasado viernes 31 de julio por la tarde que era expulsado de forma definitiva de la agrupación.

¿Por qué Sid Wilson salió de Slipknot?

Hasta el momento, se desconocen las causas de la salida de Sid Wilson de Slipknot después de casi tres décadas.

Por ahora, ni Sid Wilson ni Slipknot han emitido un comunicado en redes sociales sobre la decisión.

Solo Jim Root emitió un mensaje, generando más incertidumbre acerca de lo que sucede con Slipknot.

Sid Wilson (@sidthe3rd)

Sid Wilson era uno de los nueve miembros originales de la agrupación; había estado desde 1999.

Con su salida se convirtió en el último de la agrupación original en abandonar Slipknot.

A lo largo de los años, la alineación de Slipknot ha sufrido diversos cambios con sus integrantes, ya que Craig Jones y Chris Fehn dejaron la banda.

Por su parte Paul Gray murió en 2010; Paul Gray, en 2021 por una sobredosis.

La noticia del despido de Sid Wilson llega después de que el DJ rompiera su compromiso con Kelly Osbourne en marzo pasado.

En redes sociales, los fans de Sid Wilson han mostrado su sorpresa luego de que se revelara su salida de Slipknot.