La actriz Linda Blair, recordada por protagonizar El Exorcista, se pronunció después de que autoridades de California realizaran una inspección en su casa como parte de una investigación por una presunta operación de resguardo de más de 100 perros.

La diligencia fue ejecutada el 31 de julio por el Departamento de Cuidado y Control Animal del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Planificación Regional, luego de que las autoridades obtuvieran una orden de inspección para verificar las condiciones de los animales y el cumplimiento de la normativa local en Linda Blair.

¿Por qué investigan la casa de Linda Blair por una operación con más de 100 perros?

De acuerdo con las autoridades, la investigación contra Linda Blair surgió debido a que los permisos del criadero o centro de resguardo habrían expirado en 2023 y no se logró establecer comunicación con los responsables del inmueble.

Por lo que la investigación contra Linda Blair tiene como objetivo revisar el bienestar de los perros y confirmar que la propiedad cumpliera con los códigos del condado.

“Estoy bien. Los animales están bien a pesar de nuestra visita sorpresa con 40 °C de calor. Con lo ocupados que estamos todos en el rescate de animales y salvando vidas de los desiertos calurosos y de animales abandonados en refugios, ¡todos tenemos los correos electrónicos y las redes sociales saturadas!” Linda Blair

Linda Blair habla sobre su investigación con perros (@thereallindablair /()

Tras la inspección, Linda Blair publicó un video en Instagram para tranquilizar a sus seguidores en donde la actriz afirmó que tanto ella como los animales se encuentran bien.

Asimismo, aseguró que la situación se limita a la actualización de documentación y planos de la propiedad, además de reiterar que trabaja en el traslado de su fundación a un espacio más amplio para continuar con el rescate de animales.

Las autoridades informaron que Linda Blair colaboró durante todo el procedimiento y confirmaron que ningún perro fue retirado del lugar; hasta el momento, la investigación continúa abierta y no se han anunciado cargos ni sanciones en su contra.