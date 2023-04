Maribel Guardia, de 63 años de edad, confesó que de momento no quiere deshacerse de las cenizas de Julián Figueroa, su único hijo, fallecido a los 27 años de edad.

¿Qué hara Maribel Guardia con los restos de Julián Figueroa, quien perdió la vida el domingo 9 de abril, por fibrilación ventricular?

La primera actriz reveló dónde reposan las cenizas de Julián Figueroa y los planes inmediatos que tiene para ellas.

A casi dos días de la muerte de su hijo, Maribel Guardia decidió atender a los medios que se encontraban apostados afuera de su casa, en busca de alguna declaración suya.

En compañía de su nuera Imelda Garza, Maribel Guardia confesó que hará con los restos de Julián, quien fue cremado a unas horas de su muerte, por petición del jóven.

“Yo ahorita, la verdad es que no quiero deshacerme de sus cenizas”

Maribel Guardia reveló que las cenizas de Julián Figueroa fueron depositadas en una urna con la forma de la Virgen de Guadalupe, a quien le ofreció su hijo cuando nació.

La actriz detalló que la urna se encuentra rodeada de las flores que le hicieron llegar sus seres queridos y también acompañada por una imagen religiosa.

Sin embargo, quizá lo más significativo es un dibujo que le hizo a Julián su pequeño hijo, el día de su muerte y junto al que lo encontraron cuando hallaron su cadáver.

Maribel Guardia dijo que le gustó tanto el lugar que le asignaron a las cenizas de Julián, que cuando la situación se lo permita, compartirá un video con la prensa.

Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, retomó el tema del dibujo que su hijo le hizo al fallecido, señalando que eran dos leones, uno más grande que el otro.

El niño, dijo, le explicó a Julián Figueroa que el animal chico lo representaba a él y el animal grande a su papá.

El dibujo le resultó tan significativo para Julián Figueroa, que lo acompañó en sus últimos momentos de vida, según reveló Maribel Guardia.

“Julián, curiosamente, cuando me iba al teatro, me dice, ‘mamá, ¿tienes un Diurex, préstame un cola loca, porque, mira el dibujo que me hizo Julián y sí, era un león grande y un león chiquito; cuando llegué yo y lo encontré muerto, estaba en la pared pegado el dibujito con los leoncitos”

Maribel Guardia