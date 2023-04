Marco Chacón destrozado revela que él tuvo que decirle a Maribel Guardia sobre la muerte de Julián Figueroa, por lo que esperó que saliera del teatro para darle la noticia.

La muerte de Julián Figueroa a los 27 años de edad impactó al mundo del espectáculo y es que el hijo de Maribel Guardia y del ya fallecido compositor Joan Sebastian no había presentado problemas de salud.

Durante la noche del domingo 9 de abril se dio a conocer la muerte de Julián Figueroa por un “infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

A su llegada a la CDMX, Marco Chacón -esposo de 51 años de Maribel Guardia- habló sobre el difícil momento que está enfrentando la familia y reveló el estado de salud físico y mental de Julián Figueroa.

En su cuenta de Instagram, Maribel Guardia -de 63 años de edad- confirmó la muerte de su hijo Julián Figueroa a los 27 años de edad, cuyo mensajero fue Marco Chacón.

Maribel Guardia compartió que se encontraba trabajando en el teatro cuando su hijo fue encontrado sin vida en su casa en la CDMX.

En su mensaje, Maribel Guardia pidió respeto por el difícil momento que está atravesando la familia y agradeció todos los mensajes de apoyo que ha recibido.

Marco Chacón, abogado y esposo de Maribel Guardia, tuvo un encuentro con varios medios de comunicación en donde habló sobre el difícil momento que atraviesa la familia.

En su conversación presentada por el programa Hoy, Marco Chacón -quien también fungía como asesor legal de Julián Figueroa- recordó que siempre estuvo presente en la vida del hijo de Maribel Guardia.

Visiblemente consternado, Marco Chacón reconoció que se encontraba en shock pues no había podido dormir ya que había estado arreglando diferentes cosas.

“Estamos conmocionados, estamos en shock todavía, en lo personal no me cae el veinte, no he dormido, pase toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas, es algo inesperado, y la verdad no tengo mucho qué decir, no estoy bien "

Marco Chacón