La tensión se hizo presente en el funeral de Julián Figueroa, cuando la hija de una famosa y una querida reportera de TV Azteca protagonizaron un enfrentamiento.

Todo se originó cuando la actriz Olivia Collins intentaba ingresar al fraccionamiento donde vive su amiga Maribel Guardia, madre del fallecido Julián Figueroa.

Decenas de reporteros se arremolinaron en torno al vehículo de Olivia Collins, en busca de una declaración, lo que encendió los ánimos entre la actriz, sus familiares y los reporteros.

A su llegada, Olivia Collins, amiga íntima de Maribel Guardia, evitó hablar con los medios, quienes le impedían avanzar rumbo al fraccionamiento.

Fue entonces que la hija de la actriz reaccionó, empujando a los reporteros que rodeaban el auto en el que llegaron preguntándole su opinión por la muerte de Julián Figueroa.

Al ver la situación, Mónica Castañeda, reportera de ‘Ventaneando’, le gritó a la jóven, exigiéndole que no empujara a sus compañeros.

La hija de Olivia Collins se controló por un momento, pero al ver que su mamá seguía sin avanzar para ingresar al fraccionamiento de Maribel Guardia, se interpuso entre su madre y los periodistas.

Acto seguido, la jóven comenzó a emujarlos con más fuerza, siendo Mónica Castañeda, reportera de TV Azteca, la principal afectada.

Fue por ello que Mónica Castañeda comenzó a hacerse de palabras con la mujer, lo que hizo reaccionar a Olivia Collins.

La actriz le dijo de forma amenazante a la reportera de TV Azteca: “Oye, oye, es mi hija. ¡Es mi hija. No te metas con mi hija!”.

Mónica Castañeda declinó la confrontación, pero sí le reclamó a Olivia Collins por la actitud “agresiva” de su hija.

La joven reviró a la reportera: ‘¿Y ustedes no son agresivos?’, mientras abrazaba a Olivia Collins y a empujones, lograron ingresar al fraccionamiento donde le dieron el último adiós a Julián Figueroa.

La hija de Olivia Collind se despidió de Mónica Castañeda, haciendole una mueca de desprecio y mostrándole el dedo medio de la mano, según se puede ver en las imagenes captadas por el reportero Edén Dorantes.

El encontronazo generó reacciones a favor y en contra, tanto de Olivia Collins y de su hija, como de Mónica Castañeda.

Una de las que, para sorpresa de muchos, salió en defensa de la reportera de TV Azteca, fue la periodista Ana María Alvarado.

La excolaboradora de Maxine Woodside subrayó que Mónica Castañeda sólo estaba haciendo su trabajo, pidiéndole a Olivia Collins una declaración por la muerte de Julián Figueroa.

“Mónica solo estaba preguntando, no les tocó, no les empujó, solamente quería saber una impresión, una opinión. Yo entiendo que a algunos les molesta el trabajo de los reporteros pero si un reportero va, trata de hacer su trabajo y Mónica, que yo la conozco en lo particular, es una mujer de lo más profesional, entregada a su trabajo, sabe hacerlo y sabe hacerlo muy bien, es muy educada, así que yo creo que pues ella sólo preguntó, la hija se desesperó y le manoteó, la empujó”

Ana María Alvarado