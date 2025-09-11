A dos años de la muerte de Julián Figueroa, su madre, Maribel Guardia, se declaró lista para separarse de sus cenizas.

En declaraciones recogidas por el programa ‘Ventaneando’, Maribel Guardia -de 66 años- también abordó los reportes de que enfrenta una grave enfermedad.

Maribel Guardia depositará las cenizas de Julián Figueroa en el nicho de una iglesia

Maribel Guardia reveló que finalmente ha decidido desprenderse de las cenizas de su hijo Julián Figueroa, quien murió el 9 de abril de 2023.

Los restos del joven serán depositados en el nicho de una iglesia ubicada en el Pedregal.

“Justo ayer fui a [ver] la carátula del nicho, ayer estuve en la iglesia, ahí y yo creo que en estos días estaré haciendo el trámite para depositar las cenizas, si Dios quiere”, comentó Maribel Guardia.

Sin embargo, reconoció que no todas las cenizas de Julián Figueroa reposarán en ese lugar.

“Me voy a quedar unas poquititas para mí, aquí, que las cargaré”, reveló Maribel Guardia.

Maribel Guardia (Instagram/@maribelguardia )

Maribel Guardia habla sobre su salud y cómo se encuentra su matrimonio

Hace unas semanas se difundieron reportes de que Maribel Guardia padecía leucemia.

Al respecto, la actriz rechazó dichos reportes, asegurando que se encuentra “de poca madre”, a excepción de un resfriado que contrajo, dijo, por trabajar tanto.

Ante los rumores sobre su salud, Maribel Guardia lamentó que muchos medios den espacio a este tipo de información no verificada, que es tan delicada y puede causar tanto daño.

Sobre los reportes de que estaba estrenando romance con el actor Emmanuel Orenday, de 41 años de edad, Maribel Guardia echó por tierra dichas versiones.

La actriz aseguró que su matrimonio con Marco Chacón está más fuerte que nunca.

“Mi marido es un tipazo. Cuando hay una relación tan sólida eso es lo que vale, la confianza y el respeto que nos tenemos.

De lo que sí se negó a hablar la actriz fue del proceso legal que enfrenta con su exnuera Imelda Garza por la custodia de su nieto.